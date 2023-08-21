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2023-08-21 10:55:00

香港航空免費機票｜送8500張$0機票今早10時開搶　包括東京、台北等7大旅遊熱點 (更新)

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送機票｜香港航空送8,500張 $0機票 即睇開搶日期時間+7大航點

香港航空免費機票｜送8,500張$0機票 即睇開搶日期時間+東京、台北等7大航點

香港航空宣布第3輪免費來回機票詳情，第37大目的地包括日本東京、福岡、沖繩、台北及上海等地，頭兩次搶不到機票的人士記得mark實日子set鬧鐘啦！

香港航空免費機票｜7大目的地包括東京、福岡

是次「飛遇世界鉅賞」送機票活動由香港國際機場贊助，並已來到第三輪。第三輪免費機票將於821日、即今日星期一上午10時正開搶，共有8,500$0機票，並有7個目的地，包括東京成田、上海浦東、海口、台北、北京首都、福岡及沖繩。出發日期為202391日至 2024324日。注意部份日子並無機票提供，逗留期限須介乎27日。機票以先到先得形式送出。

香港航空今日宣布第3輪免費來回機票詳情。

香港航空今日宣布第3輪免費來回機票詳情。

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香港航空免費機票｜部分日子無機票提供

機票以先到先得形式送出，並已包20公斤的寄艙行李，但要留意稅項、附加費等須自付。旅客須自行承擔一切相關費用。另要部分日子並無機票提供，包括國慶長假期、聖誕旺季日子，以及明年情人節等，逗留期限亦須介乎27日之間。

香港航空免費機票｜機票以先到先得形式送出，並已包20公斤的寄艙行李。 香港航空免費機票｜部分日子無機票提供

香港航空免費機票｜香港航空分享搶飛攻略

香港航空亦十分貼心分享如何提高搶中機票的機會：機票數量會因應每個航點供求情況而不同，請依據系統顯示為準。為增加成功機會，建議計劃於淡季出發。

 

香港航空$0機票｜香港航空分享中獎貼士

香港航空$0機票｜香港航空分享中獎貼士

香港航空在724日送出首輪6,800張機票時，都分享了幾個「搶機票」攻略，即睇👇🏻👇🏻👇🏻

香港航空免費機票｜溫馨提示：等待期間唔好 refresh，唔好閂個 browser，如果唔係就可能要重新排隊！ 香港航空免費機票｜揀行程日期同航班嗰時，可能會揀唔到某啲日子。唔駛太緊張，再慢慢試下唔同日子。 香港航空免費機票｜每個合資格人士(要年滿12歲先可以參與)只可以係同一輪嘅活動贏取一張來回機票，記住要輸入正確嘅個人資料，否則有可能失去兌換資格。 香港航空免費機票｜所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款。付款後記住截圖留低行程，電子機票號等紀錄，方便日後參考。 香港航空免費機票｜註冊成為FWC會員或者訂閱我哋嘅電子通訊，以便第一時間收到推出嘅活動同埋優惠，增加未來贏取獎賞嘅機會。
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