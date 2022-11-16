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2022-11-16 12:00:00

香港迪士尼樂園主題跑明年回歸 「奇妙一百年」主題選手包 11月28日有得報名！

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香港迪士尼樂園主題跑明年回歸 「奇妙一百年」主題選手包 11月28日有得報名！

香港迪士尼樂園主題跑明年回歸 「奇妙一百年」主題選手包 11月28日有得報名！

「香港迪士尼樂園10K WEEKEND 2023AIA VITALITY健康程式全力支持」跑步盛事相隔三年後強勢回歸！今年參賽者可跑遍七大主題園區，更有「奇妙一百年」主題選手包。1128日起接受公眾報名，迪士尼fans一定不能錯過！

跑遍七大主題園區

參加者將跑遍七大主題園區，更可以首度穿過奇妙夢想城堡的拱門，盡情享受貫穿樂園多個迪士尼故事景點的跑步路線。一共有4個不同主題跑：「Marvel超級英雄10公里跑」、「彼思好友5公里跑」、Duffy與好友3公里跑」，以及合家歡的「米奇與好友兒童跑」！賽事將於20221128日起接受網上報名，馬上約好親朋好友組團出發，投入香港迪士尼樂園度假區體驗獨一無二的跑步體驗！

為慶祝華特迪士尼公司邁向100周年，迪士尼朋友更首次以全新「奇妙一百年」主題服飾參與打氣陣容！樂園亦將會捐出活動的部份收益予香港傷殘青年協會，繼續推動多元及共融的文化，亦鼓勵殘疾人士一起參與這場奇妙的跑步盛事。

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迪士尼「奇妙一百年」主題選手包

今年活動選手包以迪士尼「奇妙一百年」為主題，當中包括樂園與官方指定服飾及鞋履贊助SKECHERS攜手設計的一系列賽事主題T恤、號碼布、號碼布扣及主題口罩等，而完成賽事的選手更可獲得以閃亮白金色為主色調的獎牌，極具收藏價值。

即睇各款選手包！

彼思好友5公里跑選手包 彼思好友5公里跑選手包 Marvel超級英雄10公里跑選手包 Marvel超級英雄10公里跑選手包 米奇與好友兒童跑選手包 米奇與好友兒童跑選手包 米奇與好友兒童跑選手包 Duffy與好友3公里跑選手包 Duffy與好友3公里跑選手包

同步10K Weekend推住宿套票

入園前各位跑手除了練跑作好準備，即日起可於樂園網上商店預購迪士尼主題服飾，與家人好友配搭好具迪士尼特色的參賽造型。大家亦可提早預訂「Chill ·住·跑」10K Weekend住宿套票，除可於選手包換領點經特快通道領取選手包，於賽前一晚更可入住迪士尼探索家度假酒店作充分休息，並於賽事前享用房內安排好的「跑手早晨輕食」。賽後，返回酒店享用10K跑手自助餐午餐，好好獎勵自己，回味這場充滿快樂滋味的跑步派對。

「香港迪士尼樂園10K Weekend 2023 - 由AIA Vitality 健康程式全力支持」詳情

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