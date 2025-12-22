香港迪士尼樂園及海洋公園 門票半價/買1送1快閃優惠

香港兩大主題樂園同步推出限時搶購門票優惠！即日起，經 Klook 購買香港迪士尼樂園門票並輸入獨家優惠碼，即可享半價入場；同時，迪士尼亦宣布延長「雙重暢玩」門票優惠，$879 一張門票可於即日起至 2026 年 1 月 31 日期間任選兩天入園。另外，香港海洋公園亦推出買一送一優惠，經Klook 預訂門票，並輸入獨家優惠碼，即可以人均低至 $269 即可全日暢玩，園內更有最新 Sanrio 聯乘活動，多個打卡位、限定精品及互動遊戲，即睇以下優惠詳情！