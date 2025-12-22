香港迪士尼樂園及海洋公園 門票半價/買1送1快閃優惠

香港兩大主題樂園同步推出限時搶購門票優惠！即日起，經 Klook 購買香港迪士尼樂園門票並輸入獨家優惠碼，即可享半價入場；同時，迪士尼亦宣布延長「雙重暢玩」門票優惠，$879 一張門票可於即日起至 2026 年 1 月 31 日期間任選兩天入園。另外，香港海洋公園亦推出買一送一優惠，經Klook 預訂門票，並輸入獨家優惠碼，即可以人均低至 $269 即可全日暢玩，園內更有最新 Sanrio 聯乘活動，多個打卡位、限定精品及互動遊戲，即睇以下優惠詳情！
香港迪士尼門票低至半價
香港迪士尼樂園再有門票優惠，凡於12 月 22 日（星期一）晚上 9 時於KLOOK預定門票，並輸入優惠碼「HKDLXMAS25」，即可享一日門票半價。
雙重暢玩入園日期延至 1 月底
即使未能成功搶到半價一日門票，亦可考慮「雙重暢玩」門票優惠。只需 $879 即可兩次入園，平均每次約 $439.5，變相同樣享有半價效果。入園日期更延長至 2026 年 1 月 31 日前任選兩天，並附送餐飲及購物券，適合想分開多次慢慢玩的遊客。
香港海洋公園買1送1優惠
Klook 同步推出香港海洋公園門票買一送一優惠，於同樣時間（12 月 22 日晚上 9 時）付款時輸入優惠碼「HKOPXMAS」即可享用。入園後可探訪大熊貓、暢遊水族館及鱷園，亦可挑戰多項機動遊戲，包括海盜船、跳樓機、動感快車及飛天鞦韆。
香港迪士尼門票半價及海洋公園買1送1
搶購時間：12 月 22 日（星期一）晚上 9 時
優惠碼：HKDLXMAS25/HKOPXMAS