香港迪士尼《魔雪奇緣》Frozen新園區直擊！內附開幕時間及9大設施

香港迪士尼樂園最新Frozen園區《魔雪奇緣》將於11 月 20 日正式開幕！作為全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區，園內真實地還原了《魔雪奇緣》電影系列的場景，仿如置身於電影感十足的阿德爾王國。立即睇園區開幕時間及9大設施詳情！

香港迪士尼樂園最新Frozen《魔雪奇緣》園區將於11 月 20 日正式開幕！

《魔雪奇緣》主題園區９大設施 魔雪奇緣世界將多個具代表性的《魔雪奇緣》電影場景活現眼前，包括：北山——其山峰是阿德爾的最高點；冰雪皇宮——愛莎第一次突破規限、自由自在地體驗其冰雪魔法的地方；阿德爾城堡——阿德爾皇室居所；阿德爾港——停泊了安娜遇上漢斯王子時坐上的小漁船；鐘樓——安娜與漢斯王子共舞的地方；友誼噴泉——愛莎施展了冰雪魔法，將泉水冷凍成精美的雪花裝飾。賓客也可以全情投入夏雪節的慶祝活動，包括：踏上魔雪奇幻之旅，到首次開放的冰雪皇宮探訪愛莎；登上雪嶺滑雪橇，展開一趟刺激的旅程；到森林小天地， 與安娜和愛莎一起遊玩互動，以及更多美食和購物體驗。