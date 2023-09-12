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2023-09-12 17:30:00

香港迪士尼《魔雪奇緣》Frozen新園區直擊！內附開幕時間及9大設施

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香港迪士尼《魔雪奇緣》Frozen新園區直擊！內附開幕時間及9大設施

香港迪士尼樂園最新Frozen園區《魔雪奇緣》將於11 月 20 日正式開幕！作為全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區，園內真實地還原了《魔雪奇緣》電影系列的場景，仿如置身於電影感十足的阿德爾王國。立即睇園區開幕時間及9大設施詳情！

香港迪士尼樂園最新Frozen《魔雪奇緣》園區將於11 月 20 日正式開幕！

香港迪士尼樂園最新Frozen《魔雪奇緣》園區將於11 月 20 日正式開幕！

《魔雪奇緣》主題園區９大設施

魔雪奇緣世界將多個具代表性的《魔雪奇緣》電影場景活現眼前，包括：北山——其山峰是阿德爾的最高點；冰雪皇宮——愛莎第一次突破規限、自由自在地體驗其冰雪魔法的地方；阿德爾城堡——阿德爾皇室居所；阿德爾港——停泊了安娜遇上漢斯王子時坐上的小漁船；鐘樓——安娜與漢斯王子共舞的地方；友誼噴泉——愛莎施展了冰雪魔法，將泉水冷凍成精美的雪花裝飾。賓客也可以全情投入夏雪節的慶祝活動，包括：踏上魔雪奇幻之旅，到首次開放的冰雪皇宮探訪愛莎；登上雪嶺滑雪橇，展開一趟刺激的旅程；到森林小天地， 與安娜和愛莎一起遊玩互動，以及更多美食和購物體驗。

《魔雪奇緣》主題園區餐廳美食及最新精品

要在阿德爾擁有完美的旅遊體驗，就別錯過品嚐充滿北歐風情的美食和搜羅擁有文化特色的商品。賓客可在阿德爾港畔餐廳港畔碼頭，品嚐帶有傳統北歐料理特色的當地菜式，又可以到森林美食站尋找美食或在極光糖果屋品嚐精緻甜點。別忘了造訪滴答精品店遊牧小攤檔，享受愉快的購物體驗，賓客可以找到 完美的紀念品，保存珍貴的回憶。此外，也可以入住樂園 度假區內的酒店，參加主題康樂活動，讓阿德爾旅遊體驗 變得更圓滿及難忘。

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