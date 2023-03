香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第17回)

快樂秘笈 ( 八十二 ) :看一套恐怖片

恐怖片是人為的驚嚇,有人從來不看,輕輕瞄到已經要立即捂住眼睛、耳朵,害怕晚上會睡不著;有些人則以看恐怖片為樂,更會向同好分享自己的恐怖電影清單。

為甚麼有些人會喜歡恐怖片呢?其中一個解釋是,當我們看一套恐怖片時,這是一個安全環境去體驗恐懼的刺激,刺激過後,可以使人感覺「我有能力應付可怕的事」,而感到滿足。

社會學家瑪姬.克爾(Margee Kerr)認為這是一種可以改善心情的正向恐慌,並且在《驚聲尖叫:恐懼學中心驚膽顫的冒險》(Scream: Chilling Adventures In the Science of Fear)一書,提到「我跟同事的研究顯示高強度的負面刺激能顯著改善情緒。」

恐怖片,你今日看了沒有?