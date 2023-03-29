香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第17回)

快樂秘 笈 ( 八十一 ) ：檢視自己的身體 我們不時會照鏡子來檢查自己的儀容，確認自己每天的打份衣著是否足夠好看；但鮮少認真的站在鏡子前，抱着平靜的心態耐心仔細地檢查自己的身體。 其實，當我們照鏡子的時候，可以更加關注自己的軀體、皮膚、感受和狀態。當我們看自己的臉時，除了看妝容，更可以觀察自己的表情，例如嘴角是上揚的還是下垂？眼神是靈光，或是混沌？ 同時，我們也可以觀察自己的身體，看看自己有沒有駝背或站姿不良等壞習慣，又或是各種皮膚的變化等等。這些觀察，除了是自我發現，還可以更好地接受和改善自己的身體，從認識到接納，從接納到學會欣賞自己，更愛自己。

快樂秘笈 ( 八十二 ) ：看一套恐怖片 恐怖片是人為的驚嚇，有人從來不看，輕輕瞄到已經要立即捂住眼睛、耳朵，害怕晚上會睡不著；有些人則以看恐怖片為樂，更會向同好分享自己的恐怖電影清單。 為甚麼有些人會喜歡恐怖片呢？其中一個解釋是，當我們看一套恐怖片時，這是一個安全環境去體驗恐懼的刺激，刺激過後，可以使人感覺「我有能力應付可怕的事」，而感到滿足。 社會學家瑪姬．克爾(Margee Kerr)認為這是一種可以改善心情的正向恐慌，並且在《驚聲尖叫：恐懼學中心驚膽顫的冒險》(Scream: Chilling Adventures In the Science of Fear)一書，提到「我跟同事的研究顯示高強度的負面刺激能顯著改善情緒。」 恐怖片，你今日看了沒有？

快樂秘笈 ( 八十三 ) ：親吻 有說，人類首個有記載的「愛的親吻」出自印度梵文史詩「摩訶婆羅多」，這部史詩講述公元前 1400 至 1000 年的英雄故事：「她用嘴親吻了我的嘴，並發出聲音，讓我很愉悅。」 親吻，教人快樂，來自於三個感覺：首先，美妙觸感，嘴唇布滿神經末梢，這些神經末梢連接著大腦相應的神經區域。其次，味道，每個人都有獨特的味道，而且有些人判斷味道的能力比較強。最後是氣味，古羅馬詩人奧維德(Ovid)就曾經在他的詩作中討論過接吻時的味道，像一個成熟鮮美的蘋果氣味在胸中迴盪。

快樂秘笈 ( 八十四 ) ：看一套喜劇 哲學家康德認為，喜劇是主觀理性對喜劇對象的一種自在輕鬆的嘲弄。「喜劇」一詞，在古希臘語中是由「載歌載舞的歡樂行列」和「詩篇」兩個詞所組成。初時，喜劇是古希臘人在歡慶「酒神節」時載歌載舞的民間慶典，後來，「喜劇之父」阿里斯托芬以藝術作品的形式將喜劇藝術定型成作品。 牛津大學進化心理學名譽教授羅賓．鄧巴的研究指出，當人看喜劇後，體內內啡肽的水平較高，從而增強抗疼痛性，而當我們笑時，便會吸入更多的氧氣，刺激心臟、肺部和肌肉，令大腦釋放更多的內啡肽，使你更加快樂。