香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第17回)

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五上午10時、下午4時、晚上10時30分播出，由主持米哈每日以1分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。快樂秘笈聲音導航及撰文：米哈
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快樂秘笈(八十一)：檢視自己的身體
我們不時會照鏡子來檢查自己的儀容，確認自己每天的打份衣著是否足夠好看；但鮮少認真的站在鏡子前，抱着平靜的心態耐心仔細地檢查自己的身體。
其實，當我們照鏡子的時候，可以更加關注自己的軀體、皮膚、感受和狀態。當我們看自己的臉時，除了看妝容，更可以觀察自己的表情，例如嘴角是上揚的還是下垂？眼神是靈光，或是混沌？
同時，我們也可以觀察自己的身體，看看自己有沒有駝背或站姿不良等壞習慣，又或是各種皮膚的變化等等。這些觀察，除了是自我發現，還可以更好地接受和改善自己的身體，從認識到接納，從接納到學會欣賞自己，更愛自己。
快樂秘笈(八十二)：看一套恐怖片
恐怖片是人為的驚嚇，有人從來不看，輕輕瞄到已經要立即捂住眼睛、耳朵，害怕晚上會睡不著；有些人則以看恐怖片為樂，更會向同好分享自己的恐怖電影清單。
為甚麼有些人會喜歡恐怖片呢？其中一個解釋是，當我們看一套恐怖片時，這是一個安全環境去體驗恐懼的刺激，刺激過後，可以使人感覺「我有能力應付可怕的事」，而感到滿足。
社會學家瑪姬．克爾(Margee Kerr)認為這是一種可以改善心情的正向恐慌，並且在《驚聲尖叫：恐懼學中心驚膽顫的冒險》(Scream: Chilling Adventures In the Science of Fear)一書，提到「我跟同事的研究顯示高強度的負面刺激能顯著改善情緒。」
恐怖片，你今日看了沒有？
快樂秘笈(八十三)：親吻
有說，人類首個有記載的「愛的親吻」出自印度梵文史詩「摩訶婆羅多」，這部史詩講述公元前 1400 至 1000 年的英雄故事：「她用嘴親吻了我的嘴，並發出聲音，讓我很愉悅。」
親吻，教人快樂，來自於三個感覺：首先，美妙觸感，嘴唇布滿神經末梢，這些神經末梢連接著大腦相應的神經區域。其次，味道，每個人都有獨特的味道，而且有些人判斷味道的能力比較強。最後是氣味，古羅馬詩人奧維德(Ovid)就曾經在他的詩作中討論過接吻時的味道，像一個成熟鮮美的蘋果氣味在胸中迴盪。
快樂秘笈(八十四)：看一套喜劇
哲學家康德認為，喜劇是主觀理性對喜劇對象的一種自在輕鬆的嘲弄。「喜劇」一詞，在古希臘語中是由「載歌載舞的歡樂行列」和「詩篇」兩個詞所組成。初時，喜劇是古希臘人在歡慶「酒神節」時載歌載舞的民間慶典，後來，「喜劇之父」阿里斯托芬以藝術作品的形式將喜劇藝術定型成作品。
牛津大學進化心理學名譽教授羅賓．鄧巴的研究指出，當人看喜劇後，體內內啡肽的水平較高，從而增強抗疼痛性，而當我們笑時，便會吸入更多的氧氣，刺激心臟、肺部和肌肉，令大腦釋放更多的內啡肽，使你更加快樂。
快樂秘笈(八十五)：看一套悲劇
「悲劇」意指不美滿，不美滿等於殘缺，殘缺就會產生遺憾。殘缺與遺憾，怎樣產生快樂呢？
原來，遺憾自身就是一種藝術層面的美。
亞里士多德在《詩學》中提出了淨化論(Catharsis)：「通過引發哀憐與恐懼(pity and fear)，使這些情感得以宣洩」，他認為，戲劇中的淨化是通過讓觀眾體驗戲劇中的悲劇所引發的恐懼和憐憫達到，當觀眾看到主角的悲劇命運，他們會感到悲傷和同情，這種情感共鳴會幫助觀眾釋放自己的情感，從而達到一種精神上的淨化。
觀看悲劇，讓身處不幸的人能得到共鳴，亦令幸運的人自覺慶幸感恩。