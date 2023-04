香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第18回)

快樂秘笈 ( 八十八 ) :觸摸一下自己珍視的東西

表達愛意的方式有很多,觸摸就是其一。嬰孩還未懂得說話前,觸摸就是他們認識世界的方法,物件的平滑與粗糙,形狀與棱角,都能帶來新鮮感。在生活中,我們不乏與人觸摸的機會,溫柔的牽手、或擁抱,能夠傳達的信息,有時比言語更多。

愛爾蘭詩人約翰.奧多諾赫(John O' Donohue)在他的著作《阿南卡拉》(Anam Cara)寫下:「我們的觸覺將我們與世界緊密地聯繫起來。」(Our sense of touch connects us to the world in an intimate way.)

通過觸摸這些珍視的東西,回想起與它們的故事,讓我們好好感受當中蘊含的情感力量。