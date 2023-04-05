香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第18回)

快樂秘 笈 ( 八十六 ) ：將自己的願望寫在紙上 腦海裡模糊的願望，如果沒有實際行動，很大可能會令人變得焦慮，這時候將願望寫下來，往往能提供很大的幫助 。 把願望親手寫在紙上，不僅使願望變得更具體，目標更清晰、更容易達成之外，還可以通過「儀式感」令事情變得重要，儀式見於各種宗教，又或法律事宜，其實也可以用於鼓勵自己努力同快樂。 《用一張紙，設計你的未來》的作者中川一朗在22歲時，在一張筆記紙上寫下往後20年的計畫，最後，他真的在47歲達成當時設下的目標！中川一朗指出，「寫下來」是一切動力的開端，只要開始「寫下」，聚焦人生目標，同時將想法化為行動，許多事就會跟著改變。 又說，美國史丹佛大學研究發現：習慣將目標寫下來的人的平均收入，比那些沒有寫下來的人多了九倍。

快樂秘笈 ( 八十七 ) ：跟一位親人說：「我愛你」 中國傳統文化敦促父慈子孝，強調實際行動上的愛護，卻很少將「愛」說出口，令人對親人說「我愛你」這件事感到害羞。其實，我們可以多一點將愛掛在嘴邊，多一些牽手，多一些擁抱。 成年人對年邁的父母親說出「我愛你」三字，可能會感到尷尬、唐突，但這些感受若然不及時表達，大可能又會成為遺憾。 與親人表達「我愛你」不僅增強家庭成員之間的情感聯繫和信任，還能提高個人的幸福感和自尊心。這是建立和維護健康家庭關係的重要一環。

快樂秘笈 ( 八十八 ) ：觸摸一下自己珍視的東西 表達愛意的方式有很多，觸摸就是其一。嬰孩還未懂得說話前，觸摸就是他們認識世界的方法，物件的平滑與粗糙，形狀與棱角，都能帶來新鮮感。在生活中，我們不乏與人觸摸的機會，溫柔的牽手、或擁抱，能夠傳達的信息，有時比言語更多。 愛爾蘭詩人約翰．奧多諾赫(John O' Donohue)在他的著作《阿南卡拉》(Anam Cara)寫下：「我們的觸覺將我們與世界緊密地聯繫起來。」(Our sense of touch connects us to the world in an intimate way.) 通過觸摸這些珍視的東西，回想起與它們的故事，讓我們好好感受當中蘊含的情感力量。

快樂秘笈 ( 八十九 ) ：保有獨處的時間 有人性格外向，亦有人性格內向，但人作為社會動物，很多時候需要與其他人交往和互動，以抵消不安及孤獨。 人會害怕孤獨，但獨處其實也是一種力量。英國小說家約瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)曾說：「人活著就如同在夢中，無不是孤身一人。」孤獨能讓我們與自我產生更深的聯繫，也可以令我們與周圍的自然與事物建立更深的連結。 獨處時，我們注重當下，傾聽自己的內心，獲得平靜的力量，認真審視自己的狀態。今日，不如刻意製造一段獨處的時間？