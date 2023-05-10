香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第21回)

快樂秘 笈 ( 九十六 ) ：運用「四象限」法則管理時間 當工作推趕著時間，生活的節奏被打亂，人自然難以快樂。此時，我們便需要更有效的管理時間。 美國的管理學家科維提出的一個時間管理的理論，名為「四象限法則」，即把工作按照「重要」和「緊急」兩個不同的程度進行了劃分，並分為四個「象限」：第一個是既「緊急又重要」，例如即將到期的任務、家庭突發事件等；第二個是「重要但不緊急」，例如建立人際關係、個人成長等；第三個是「緊急但不重要」，例如手機來電、部門會議等；最後是「既不緊急也不重要」，例如上網、閑談等，而有趣的是，這往往是我們最花時間做的事。 科維認為，我們以四象限順序管理時間：先是既緊急又重要的，接著是重要但不緊急的，再到緊急但不重要的，最後才是既不緊急也不重要的。

快樂秘笈 ( 九十七 ) ：在大自然中漫步 在紐西蘭的小學教育中，有一個特別的活動，讓孩子在步入青少年階段之前，獨自在森林中露營。這個活動旨在讓孩子體驗獨處，並感受大自然的療癒力，學習如何與自然互動。 透過在森林中獨自度過時間，孩子們可以培養勇氣，學會依靠自己的判斷。這樣的訓練有助於孩子們面對未來生活中的各種挑戰時更加自信與堅定。 但是，一個人到森林與郊野，也實在太危險了！其實，即使到公園或海邊散散步，我們也可以享受到這一份與大自然親近的自在感。

快樂秘笈 ( 九十八 ) ：修補損壞了的物件 物件損壞了，無可避免令人有負面情緒。這時，你會選擇扔丟它，還是修補它呢？ 在當下高度工業化的時代，購買物品實在是簡單又方便的事。不論是背包穿了個小洞、鞋子脫膠、皮包的扣刮花了，還是毛絨公仔被寵物咬破，我們都很容易安慰自己說：「買個新的好了」。 然而，修補舊物，可以是一件令我們更加懂得珍惜當下的行為。在荷蘭，一種名為「修理咖啡館」的新型咖啡店正在流行，目前已有四百多家，並發現至其他歐洲國家、北美，以至澳洲。 在修理咖啡館，每星期都有修理師傅，以及一眾身懷絕技的志願者坐鎮，免費為客人修修補補，從而建立起一個互相幫助，珍惜當下的社區群體。

快樂秘笈 ( 九十九 ) ：發展一份副業 副業，顧名思義，是除正職以外，利用私人時間來發展的事業或小項目。發展副業的目的因人而異。有人是為了增加收入，有人為了滿足自己的興趣，希望將自身價值最大化。 當正職作為常規工作，需要循規蹈矩，內容不免變得單調，視野和思維也容易受到局限。那麼，副業便可以提供另一個實現自我價值的途徑，讓人可以發揮創意和能力，對生活和工作都會有很大幫助。 此外，副業可以幫助我們更好善用時間。與其在下班之後毫無目的的庸庸碌碌，倒不如利用碎片化的時間發展一份副業，充實生活。單單是這個摸索做甚麼副業的過程，已經有助我們建立不同以往的新思維。