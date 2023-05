香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第21回)

快樂秘笈 ( 一百 ) :學習一種新語言

根據意大利聖拉斐爾生命健康大學(Università Vita-Salute San Raffaele)發表於美國學術期刊《美國國家科學院期刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究指出,能說兩種語言的人,可以減低患上腦退化疾病阿茲海默症的風險。同時,這項研究發現,會說雙語的人在多種記憶測試上的表現較佳,並可以更好的控制腦內的不同關鍵區域。

事實上,學習一門新語言,不僅有助腦部健康與發展,更有助於我們認識更多的朋友,更多的與人溝通,以至更好了解不同地方的文化與思維,令我們接觸更廣闊多元的世界。