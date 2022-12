香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂

第 四 集:學習彈奏一首歌

學習彈奏一種樂器,從技巧到樂理,至少都要花上數年,以至數十年的時間,才能有一定成績。《學得快才會想學》(The First 20 Hours: How to Learn Anything Fast)的作者喬許.考夫曼,以個人經驗與個案分析,發現人們學會上手一件新事物,只需要20小時。

20小時,是一個甚麼的時間概念?若每天花大概45分鐘去學習新事物,不到一個月的時間,我們就可以上手。20小時,不會訓練出結他高手或鋼琴大師,但可以令你成為新手,彈出一首自己喜歡的歌。你會想試一試嗎?你會試彈哪一首歌呢?