香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五10am、4pm、10:30pm播出，由主持米哈每日以一分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。撰文與聲音導航：米哈 收聽 節目 ： https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=2103

第一集：對著鏡子微笑 我們開心時，會微笑。原來，微笑時，我們也會開心。美國心理學會的學術期刊《心理學公報》，曾經刊登一篇研究文章，提出所謂「臉部回饋機制」理論，認為大腦與臉部表情有互相影響的作用，而微笑與開心便是雙向軌道。所以，我們開心時會微笑，同時微笑時，便會開心。 這個理論，不是要求大家假笑，而是嘗試向著鏡子微笑，看一看自己微笑時的樣子，也慢慢感受微笑的正面作用。後來，有人進一步提出微笑的動作要較大，才可以觸發這個「臉部回饋機制」，並教大家可以試一下用牙橫向咬住一枝筆，然後向著鏡子微笑。 其實，當我們看見自己這樣傻更更的樣子，應該真的會笑出來。

第 二 集：飯後散步 營養師表示，一個人的情緒變化與血糖有密切關係，當血糖保持穩定，可以減少負面情緒。飯後散步，便是其中一個降低血糖水平的方法。那麼，飯後散步多長時間才有效呢？ 飯後散步60至90分鐘是最理想的。太長時間了吧？退而求其次，飯後散步15分鐘，也可以降低血糖水平，有助預防「第二型糖尿病」。 如果你覺得15分鐘也是太長時間的話，那麼，兩分鐘呢？有研究指出，站立或散步2至5分鐘，便能有效降低血糖，但記得！前提是，每20到30分鐘，就要站立或散步2至5分鐘，這才有效呢！

第 三 集：泡一杯熱茶 茶，有分綠茶、白茶、黃茶、青茶、紅茶、黑茶。 綠茶有龍井、碧螺春，在熱水浸泡後呈現淡淡的綠色；白茶有白毫銀針、壽眉，未經殺青，以日曬或文火乾燥後製成；黃茶有湖南名茶君山銀針，據說浸泡之後，茶葉都在杯中根直立著；青茶有烏龍茶、鐵觀音，發酵程度介乎於綠茶與紅茶之間，以香氣著稱；紅茶是一種全發酵茶，明朝福建武夷山的正山小種正是紅茶鼻祖；黑茶，泡出的茶湯顏色呈黑褐色，而大家最常飲用的黑茶，大概是普洱。 無論綠、白、黃、青、紅、黑，朝早泡一杯熱茶，聞一下茶香，嘗一口茶溫，就是一種淡定的快樂。

第 四 集：學習彈奏一首歌 學習彈奏一種樂器，從技巧到樂理，至少都要花上數年，以至數十年的時間，才能有一定成績。《學得快才會想學》(The First 20 Hours: How to Learn Anything Fast)的作者喬許．考夫曼，以個人經驗與個案分析，發現人們學會上手一件新事物，只需要20小時。 20小時，是一個甚麼的時間概念？若每天花大概45分鐘去學習新事物，不到一個月的時間，我們就可以上手。20小時，不會訓練出結他高手或鋼琴大師，但可以令你成為新手，彈出一首自己喜歡的歌。你會想試一試嗎？你會試彈哪一首歌呢？