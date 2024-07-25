香港電車慶祝120周年 聯乘麥兜中環街市送精品/另有麥兜限定商品

香港電車邁進120周年，「叮叮」夥拍同樣土生土長的本地動畫角色「麥兜」，舉行連串慶祝活動，包括7月31日至9月8日於中環街市舉辦的「120周年限定店」，場內更有小遊戲，送出隱藏版麥兜精品；除了多款「香港電車x麥兜」限定商品，香港電車亦與多個本地及國際品牌聯乘，推出充滿電車特色的產品。

市民可於「中環街市電車站」索取任務卡，尋找「校長」的蹤影。今次鬼馬的「校長」藏身於中環街市的6個不同角落。大家只需要尋獲散落不同角落的「校長」，並收集所有印章，即可於限定店換取「隱藏版麥兜精品」乙件。（名額1,000位，先到先得，換完即止）

要親身體驗香港地道文化，除了乘坐香港獨有的雙層電車，港式小食也深入民心。在中環街市的派對中，香港電車邀來「媽咪雞蛋仔」及「Chart Coffee」合作，其中Chart Coffee將咖啡與港式飲品概念合二為一，訂造「Don't 0T」凍檸啡雪葩特調及奶醬多凍咖啡，還有適合小朋友品嘗的熱鮮奶，印有電車模版可可粉，十分可愛。

限定店位於中環街市中庭(Oasis)一旁，店內提供各款珍藏版「香港電車x麥兜」精品可供選購。同場亦有999.9黃金紀念金幣，運用半浮雕立體工藝及啤壓等技術，刻劃香港電車120周年的主題圖文，呈現凸徽與霧面的效果，細膩趣緻，極具收藏價值。

與此同時，香港電車特別與多個本地品牌合作，包括CASETiFY、LUCULLUS、Justgold和Fablab，亦與國際品牌Moleskine、Nikon及Uniqlo攜手，推出一系列富有香港特色的體驗活動及產品。

夏日驚喜三重賞｜第一賞

由7月31日至9月8日，首120位市民向店員出示香港身份證，而其身份證號碼（包含括號）集齊「7、3、0」三個號碼（號碼次序不影響），即可獲贈「叮叮貓毛公仔」乙個（價值$128)。而與香港電車同月同日生（即7月30日）的市民，亦可獲贈「叮叮貓毛公仔鎖匙扣」乙個（價值$78），名額同為120個。獎品先到先得，送完即止。

夏日驚喜三重賞｜第二賞

由7月31日至9月8日，只需要於限定店出示已讚好或追蹤香港電車及中環街市Facebook或Instagram官方帳號的截圖，即可免費獲贈Breer乙罐（價值$38），送完即止。Breer為慶祝香港電車生日，特意以可持續理念釀造兩款手工啤酒，啤酒由收集電車路線沿線麵包店所收集的剩餘麵包釀製，而且加入蛋撻及咖喱魚蛋口味，別有一番滋味！（優惠只限18歲或以上人士）

夏日驚喜三重賞｜第三賞

首1,200位市民成功挑戰「我最鍾意搭叮叮」有賞網上小遊戲，即可獲贈「電車日常」布袋乙個（價值$68），送完即止。布袋顏色鮮艷奪目，印滿麥兜及電車路街景，絕對是平日搭叮叮出行的好拍擋！網上小遊戲將於不日推出。請密切留意香港電車社交媒體。(日期待定)