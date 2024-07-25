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生活
2024-07-25 19:11:42

香港電車慶祝120周年 聯乘麥兜中環街市送精品/另有麥兜限定商品

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香港電車慶祝120周年 聯乘麥兜中環街市送精品/另有麥兜限定商品

香港電車慶祝120周年 聯乘麥兜中環街市送精品/另有麥兜限定商品

香港電車邁進120周年，「叮叮」夥拍同樣土生土長的本地動畫角色「麥兜」，舉行連串慶祝活動，包括7月31日至9月8日於中環街市舉辦的「120周年限定店」，場內更有小遊戲，送出隱藏版麥兜精品；除了多款「香港電車x麥兜」限定商品，香港電車亦與多個本地及國際品牌聯乘，推出充滿電車特色的產品。

香港電車慶祝120周年 中環街市開派對送麥兜精品/退役車身及路軌精品

香港電車慶祝120周年 中環街市開派對送麥兜精品/退役車身及路軌精品

尋找「校長」蹤影換「隱藏版麥兜精品」

市民可於「中環街市電車站」索取任務卡，尋找「校長」的蹤影。今次鬼馬的「校長」藏身於中環街市的6個不同角落。大家只需要尋獲散落不同角落的「校長」，並收集所有印章，即可於限定店換取「隱藏版麥兜精品」乙件。（名額1,000位，先到先得，換完即止）

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尋找「校長」蹤影換「隱藏版麥兜精品」 尋找「校長」蹤影換「隱藏版麥兜精品」 尋找「校長」蹤影換「隱藏版麥兜精品」

訂造奶醬多凍咖啡

要親身體驗香港地道文化，除了乘坐香港獨有的雙層電車，港式小食也深入民心。在中環街市的派對中，香港電車邀來「媽咪雞蛋仔」及「Chart Coffee」合作，其中Chart Coffee將咖啡與港式飲品概念合二為一，訂造「Don't 0T」凍檸啡雪葩特調及奶醬多凍咖啡，還有適合小朋友品嘗的熱鮮奶，印有電車模版可可粉，十分可愛。

訂造奶醬多凍咖啡 訂造奶醬多凍咖啡 訂造奶醬多凍咖啡

香港電車「120周年限定店」多款限定商品  

限定店位於中環街市中庭(Oasis)一旁，店內提供各款珍藏版「香港電車x麥兜」精品可供選購。同場亦有999.9黃金紀念金幣，運用半浮雕立體工藝及啤壓等技術，刻劃香港電車120周年的主題圖文，呈現凸徽與霧面的效果，細膩趣緻，極具收藏價值。

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999.9黃金紀念金幣（限量60套）$488 「麥兜與麥太」親子八達通禮盒（限量600套）$520

與多個品牌聯乘

與此同時，香港電車特別與多個本地品牌合作，包括CASETiFY、LUCULLUS、Justgold和Fablab，亦與國際品牌Moleskine、Nikon及Uniqlo攜手，推出一系列富有香港特色的體驗活動及產品。

香港電車與CASETiFY打造富有香港特色的手機殼、手機周邊飾物及手提電腦殼等。 香港電車與CASETiFY打造富有香港特色的手機殼、手機周邊飾物及手提電腦殼等。 香港電車與駱駝牌同為本地工業老字號，今次製造限量版「香港電車 x 麥兜」駱駝牌保溫壺 116。保溫壺由香港工匠打造，展現「香港製造」嘅非凡工藝，限量400件。 BeCandle 與 henka木工團隊聯手，利用退役的木製電車的金屬車身及柚木，製成120份限量發售的擴香木，更加特別為此調製了兩款香薰油；減少廢棄物同時，讓大家保存珍貴歷史。 Fablab Hong Kong特意設計及製作的茶几，使用退役的電車路軌，以及Fablab為電車特制的防火級別再生膠板製成，盛載著電車歷史和綠色未來。 香港電車與龍島LUCULLUS同樣身為香港歷史悠久的本地品牌，今年再度聯乘推出120周年限量版朱古力及曲奇禮盒。 本地最大的塑膠製品生產商「紅A」，製作堅固耐用的微波爐午餐盒，以戰後型電車120號的標誌性藤椅圖騰為設計藍本，實用又美觀。 本地最大的塑膠製品生產商「紅A」，製作堅固耐用的微波爐午餐盒，以戰後型電車120號的標誌性藤椅圖騰為設計藍本，實用又美觀。 Uniqlo：香港電車及香港插畫師協會攜手打造電車系列，包括香港電車原創設計圖案外，更加上香港插畫師協會會員插畫師的個人特色的設計。

夏日驚喜三重賞｜第一賞

由7月31日至9月8日，首120位市民向店員出示香港身份證，而其身份證號碼（包含括號）集齊「7、3、0」三個號碼（號碼次序不影響），即可獲贈「叮叮貓毛公仔」乙個（價值$128)。而與香港電車同月同日生（即7月30日）的市民，亦可獲贈「叮叮貓毛公仔鎖匙扣」乙個（價值$78），名額同為120個。獎品先到先得，送完即止。

夏日驚喜三重賞｜第二賞

由7月31日至9月8日，只需要於限定店出示已讚好或追蹤香港電車及中環街市Facebook或Instagram官方帳號的截圖，即可免費獲贈Breer乙罐（價值$38），送完即止。Breer為慶祝香港電車生日，特意以可持續理念釀造兩款手工啤酒，啤酒由收集電車路線沿線麵包店所收集的剩餘麵包釀製，而且加入蛋撻及咖喱魚蛋口味，別有一番滋味！（優惠只限18歲或以上人士）

夏日驚喜三重賞｜第三賞

首1,200位市民成功挑戰「我最鍾意搭叮叮」有賞網上小遊戲，即可獲贈「電車日常」布袋乙個（價值$68），送完即止。布袋顏色鮮艷奪目，印滿麥兜及電車路街景，絕對是平日搭叮叮出行的好拍擋！網上小遊戲將於不日推出。請密切留意香港電車社交媒體。(日期待定)

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