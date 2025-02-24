香港青少年中樂團演出 傳承‧經典 2025 首演鄭靖楠《速．靜．韻》　穿梭新舊音樂之旅

為傳承中國音樂文化，香港中樂團成立香港青少年中樂團，廣邀10至35歲的本地年輕音樂好手參與。香港青少年中樂團將於3月1日（本周六）舉行年度音樂會「傳承•經典2025」，由團員演繹多首經典作品，包括入圍《心樂集》的本地作曲家鄭靖楠特別創作的《速‧靜‧韻》，以及氣勢磅礡的古曲《霸王卸甲》。此外，多位團員將擔任獨奏，展現薪火相傳的音樂魅力。

七首作品交織古今 呈獻中樂盛宴

音樂會將以氣勢磅礡、極具民族風情的《豐收鑼鼓》揭開序幕。國家青年作曲家李博禪的二胡作品《初心》改編為樂團版本，旋律細膩流暢，如涓涓細流滲入人心，最終匯聚成磅礡洪流，振奮人心。隨後，笙協奏曲《虹》融合中國與西方音樂元素，由團員施朗希及李梓朗演奏。施朗希表示：「準備過程中，透過聆聽不同演奏家的版本深化理解，是寶貴的學習經歷。」李梓朗則認為：「獨奏是一個展示努力成果的機會，樂曲在技術與情感表達上都具挑戰性。」

音樂會將迎來世界首演作品——本地作曲家鄭靖楠的《速．靜．韻》，在短短一曲間展現節奏變化之美。其他中樂經典名作亦將亮相，包括取材浙江舟山鑼鼓的《漁舟凱歌》，由敲擊樂手楊林蒑演繹鑼鼓之韻；大型武套樂曲《霸王卸甲》，由琵琶演奏家陳爾力領銜演奏；音樂會最終將以中國首部京劇風格交響詩《穆桂英掛帥》作壓軸，氣勢恢宏，為音樂會劃下完美句號。