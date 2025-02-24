香港青少年中樂團演出 傳承‧經典 2025 首演鄭靖楠《速．靜．韻》　穿梭新舊音樂之旅

為傳承中國音樂文化，香港中樂團成立香港青少年中樂團，廣邀10至35歲的本地年輕音樂好手參與。香港青少年中樂團將於3月1日（本周六）舉行年度音樂會「傳承•經典2025」，由團員演繹多首經典作品，包括入圍《心樂集》的本地作曲家鄭靖楠特別創作的《速‧靜‧韻》，以及氣勢磅礡的古曲《霸王卸甲》。此外，多位團員將擔任獨奏，展現薪火相傳的音樂魅力。
七首作品交織古今 呈獻中樂盛宴
音樂會將以氣勢磅礡、極具民族風情的《豐收鑼鼓》揭開序幕。國家青年作曲家李博禪的二胡作品《初心》改編為樂團版本，旋律細膩流暢，如涓涓細流滲入人心，最終匯聚成磅礡洪流，振奮人心。隨後，笙協奏曲《虹》融合中國與西方音樂元素，由團員施朗希及李梓朗演奏。施朗希表示：「準備過程中，透過聆聽不同演奏家的版本深化理解，是寶貴的學習經歷。」李梓朗則認為：「獨奏是一個展示努力成果的機會，樂曲在技術與情感表達上都具挑戰性。」
音樂會將迎來世界首演作品——本地作曲家鄭靖楠的《速．靜．韻》，在短短一曲間展現節奏變化之美。其他中樂經典名作亦將亮相，包括取材浙江舟山鑼鼓的《漁舟凱歌》，由敲擊樂手楊林蒑演繹鑼鼓之韻；大型武套樂曲《霸王卸甲》，由琵琶演奏家陳爾力領銜演奏；音樂會最終將以中國首部京劇風格交響詩《穆桂英掛帥》作壓軸，氣勢恢宏，為音樂會劃下完美句號。
年輕樂手盼透過演出推廣中樂
就讀於香港演藝學院的琵琶演奏者陳爾力，將於音樂會演奏《霸王卸甲》：「希望將我對這首樂曲的體會及感動，透過演出與觀眾分享，更希望日後能於不同舞台推廣中樂，讓更多人認識和感受中樂的獨特魅力。」敲擊獨奏楊林蒑則分享：「作品具深厚的文化底蘊，更展現了中國音樂的獨特韻味，希望透過演奏讓觀眾感受漁民對自然的敬畏和對生活的熱愛。」
香港中樂團「植根傳統．銳意創新」
香港中樂團助理指揮兼香港青少年中樂團常任指揮胡栢端表示：「香港青少年中樂團『傳承‧經典』已舉辦第5年，旨在培養新一代音樂人才，薪火相傳，讓年輕樂手在舞台上發光發熱，亦藉此讓中國音樂文化得以延續。年輕樂手的演奏為經典作品注入新的理解和活力，他們亦將於是次音樂會呈獻世界首演作品《速．靜．韻》，呼應香港中樂團『植根傳統．銳意創新』的理念。」
傳承‧經典 2025
日期/時間：1/3/2025（六）晚上8:00
地點：荃灣大會堂演奏廳
票價：$380, $300, $250, $200
指揮：胡栢端
演出者：香港青少年中樂團