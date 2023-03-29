香港高鐵沿線遊｜跨省高鐵4月1日重啟 推薦5大熱門城市 附購票教學及網址

4月1日起，廣深港高鐵香港段開通跨省列車，直達北京、上海、長沙、廈門等城市。適逢復活節假期，本文推薦5大熱門旅遊城市，並整理3種購票方法。
文：當代中國
高鐵沿線遊｜每日164列車 恢復至疫情前水平
4月1日起，廣深港高鐵增加跨境列車，香港西九龍站來往廣東省內的列車增加40列，來往省外的列車（即跨省線路）增加22列。屆時，每日跨境列車的開行數量由目前的102列增至164列，基本恢復至2019年水平。
全面恢復的跨省線路，一方面涵蓋北京、上海、天津等大城市，另一方面就包括重慶、長沙、廈門、桂林、昆明等熱門旅遊城市，無論是探親、公幹還是旅行都更加便利。
其中有5條線路最為適合3至5日的短途遊，包括車程在4個小時左右的長沙（湖南省）、桂林（廣西省）、廈門（福建省）；如時間充裕，就可以選擇車程在8個小時左右的昆明（雲南省）和重慶，成人二等票價400元至800元港幣不等。本文整理了相應的班次、時間及價錢，詳情可參考下圖。
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至於訂票方面，此次新增開的62列跨境列車車票將於3月23日（星期四）6時起開售，旅客可通過3大途徑購買車票。
高鐵沿線遊｜訂票方法1 ：網上購票
鐵路官方網站12306是中國最主要的購票網站及手機APP，只需幾個步驟就可購買車票。
網上購買高鐵門票4大步驟
- 步驟1：用內地及港澳台手機號碼，或電郵地址註冊賬號；
- 步驟2：通過實名驗證及聯繫方式核驗，進行啟動；
- 步驟3：選購車票，可用Visa、MasterCard、銀聯信用卡、Wechat Pay HK付款；
- 步驟4：交易完成後，確認電郵就會收到電子車票。
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高鐵沿線遊｜訂票方法2 ：指定旅行社
香港不少大型旅行社（例如中旅、永安旅遊、東瀛遊、專業旅運等）都是港鐵指定的車票代理商，旅客可攜帶回鄉證到家附近的旅行社訂票；相關名單、門市地址、營業時間等，可透過港鐵《高速鐵路指定代理名單》知悉。
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旅客亦可選擇去往西九龍站售票處親身購票。高鐵車票採用實名制發售，購買時必須使用回鄉證登記。除櫃枱外，站內售票機亦能自助購票，兩處皆能使用現金或八達通繳費。
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如何購買香港高鐵的車票？
你可以於網上、前往指定旅行社或西九龍站售票處親身購買，亦可於Klook上預訂高鐵車票。詳情按此
中國高鐵遊有甚麼景點？
中國高鐵遊一方面可涵蓋北京、上海、天津等大城市，另一方面就包括重慶、長沙、廈門、桂林、昆明等熱門旅遊城市。詳情按此