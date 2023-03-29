香港高鐵沿線遊｜跨省高鐵4月1日重啟 推薦5大熱門城市 附購票教學及網址

高鐵沿線遊｜每日164列車 恢復至疫情前水平 4月1日起，廣深港高鐵增加跨境列車，香港西九龍站來往廣東省內的列車增加40列，來往省外的列車（即跨省線路）增加22列。屆時，每日跨境列車的開行數量由目前的102列增至164列，基本恢復至2019年水平。

網上購買高鐵門票4大步驟 步驟1：用內地及港澳台手機號碼，或電郵地址註冊賬號；

步驟2：通過實名驗證及聯繫方式核驗，進行啟動；

步驟3：選購車票，可用Visa、MasterCard、銀聯信用卡、Wechat Pay HK付款；

步驟4：交易完成後，確認電郵就會收到電子車票。 延伸閱讀：點擊購票 延伸閱讀：點擊查看12306網上購票完整攻略 立即於Klook預訂高鐵車票 高鐵沿線遊｜訂票方法2 ：指定旅行社 香港不少大型旅行社（例如中旅、永安旅遊、東瀛遊、專業旅運等）都是港鐵指定的車票代理商，旅客可攜帶回鄉證到家附近的旅行社訂票；相關名單、門市地址、營業時間等，可透過港鐵《高速鐵路指定代理名單》知悉。 延伸閱讀：點擊查看代理商名單及門市地址