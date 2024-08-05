香港SPA推薦｜按摩水療合集 110分鐘按摩療程買一送一/推拿連薰蒸套餐/水療+下午茶悠閒體驗

都市人返工放工忙碌，長時間對電腦工作，容易腰酸背痛，不少人都會空餘時間去按摩放鬆一番！以下就推薦幾間香港SPA按摩療程，除了有買一送一優惠外，更有水療連下午茶套餐，最適合假期想好好讓身心靈充電的你！

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【低至59折】香港W酒店Bliss ® Spa 體驗 「悠閒水療雙人下午茶」｜60分鐘水療護理+WOOBAR「仲夏鮮果」雙人下午茶+ 港幣1,000水療中心禮券+ 豪華蒸氣桑拿設施+滋味小食 只需HK$3,295起（人均：HK$1,647.5起，原價：HK$5,600） 包括：60分鐘經典深層舒壓按摩 或 Natura Bisse綜合抗衰面部護理+WOOBAR豪華下午茶(下午茶供應時間: 下午3時至下午6時)+港幣$1,000水療護理現金券 盡情享用豪華熱療及水療設施包括海景活力旋流按摩池、桑拿及香薰蒸氣房以及其他水療中心免費無限享用小食包括：布朗尼、車打芝士伴青瓜、檸檬水、自家製曲奇、時令飲品及小食。 立即預訂：請按此