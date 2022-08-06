驅蚊｜擺脫吸蚊體質！5類吸蚊體質+個人驅蚊應對法

夏天特別容易吸引蚊叮蟲咬，但其中有幾類人士更是吸蚊體質，需要改善體質才可以有效遠離蚊蟲。以下就盤點5類吸蚊體質，再附上3個個人的驅蚊應對方法，讓大家可以成功擺脫吸蚊體質！

比起通過辨別血液的味道進行吸血，蚊子通常都會通過氣味來尋找獵物。若果屬於容易出汗的體質，即代表身體容易發出氣味，容易吸引蚊子，因此在夏天需要常清潔，保持身體乾爽才可避過蚊子的侵襲。

吸蚊體質｜經常化妝

大部份化妝品都帶有香氣，其中化妝品裏的硬脂酸(Stearic acid)成分帶有蚊子喜歡的氣味，特別容易吸引蚊子，因此可轉用一些不含硬脂酸的化妝品或少用化妝品來擺脫吸蚊體質。

吸蚊體質｜常穿深色衣服

夏天穿著深色衣服除了會比較吸熱外，同時還會吸引蚊子，這是由於蚊子喜歡在弱光的環境生活，例如樹蔭、草叢等，因此深色衣服便更容易吸引蚊子。