高鐵遊鄭州 沉浸式國風體驗 穿漢服遊牡丹園 一睹稀有黑牡丹

「洛陽牡丹甲天下」，洛陽牡丹的栽培始於隋代並盛於唐代。正如唐代詩人劉禹錫《賞牡丹》：「唯有牡丹真國色，花開時節動帝京。」將當時唐代美女比喻為洛陽牡丹，可見此花非同凡響。春暖大地，永安旅遊推出花季限定「國色天香‧花魅中原5天高鐵賞花之旅」，搭乘高鐵直達鄭州，走訪古都洛陽城，獨家專享武皇迎賓震撼場面，兼一嘗穿漢服遊走牡丹園賞牡丹，感受沉浸式國風體驗。運氣好的話，還有可能一睹極為罕見的「黑牡丹」！

洛陽賞牡丹 明堂天堂重現武則天迎賓

牡丹有雍容華貴、國色天香、富麗堂皇的象徵。於牡丹盛開時節，永安帶來別與不同的賞花體驗，搭乘高鐵直達鄭州，再轉往昔日隋唐古都洛陽城，除了可穿著漢服走進牡丹園，一睹牡丹的倩姿芳容，更有機會在一片花海尋找稀有黑牡丹！行程讓各位穿越時空重回大唐盛世，走訪洛陽城的明堂與天堂，前者為紫微城正殿，號稱萬象神宮；後者則是武則天的御用禮佛堂，亦是她的理政場所。行程更重本安排永安貴賓化身萬國來朝的使者，欣賞專屬的武皇迎賓儀式，可謂一生一次。



千年古剎白馬寺 觀世遺龍門石窟

旅行團也會前往中國佛教的祖庭，千年古剎白馬寺，而不夜城的中軸景觀大道是一條1,500米橫貫南北的步行街，分布著盛世帝王、歷史人物、英雄故事等主題群雕。當然不少得遊覽世界遺產、石刻藝術寶庫的龍門石窟，當中奉先寺石窟是龍門石窟中最大的一個洞窟，必看高達50餘呎之巨大釋迦牟尼佛浮雕，巧奪天工！精彩旅程還包括穿越古代宋朝清明上河園、體驗府衙文化，領包公正氣的開封府、不同朝代的古都、古城疊加一起的奇觀城摞城等。各位還會享用洛陽著名牡丹花宴(席上品嚐牡丹花酒、飲牡丹花茶、食牡丹花餅)，更有烤鴨風味、灌湯小籠包等美饌，全方位感受春色洛陽。