髮型2023｜春夏季想換髮型？參考明星們都在剪的6款髮型：中分零層次短髮、長瀏海直髮

春夏換季不只換穿搭服裝，髮型也可以趁轉季時換換！2023年有什麼大勢髮型呢？可以參考一下明星，還有時裝周模特兒們的髮型，從短髮到長髮都有不少的變化，想更換髮型的朋友們，來看看2023髮型範本吧！ 2023 髮型推薦 1 ｜長瀏海髮型 想留瀏海的朋友，請放下對空氣瀏海的執念，因為空氣瀏海熱潮已漸漸減退，反而有重量的前蔭才是大勢！長過眼眉的瀏海髮型在這陣子相當流行，日本代表有小松菜奈，韓國代表有「復仇界天花板」宋慧喬，我們香港的代表也有Amy Lo、陳漢娜也是以長瀏海配直髮示人，有種厭世傲嬌的高級感。

2023 髮型推薦 2 ｜龍鬚瀏海 長瀏海如果再留長一點，想分界的時候，可以演變成為「龍鬚瀏海」，刻意將瀏海弄成一條條，以瀏海來為髮型營造層次感。

2023 髮型推薦 3 ｜中分零層次短髮 如果想換上清爽髮型的朋友，把頭髮剪至肩與耳朵之間的短髮也是這陣子的大勢髮型，而且要齊髮尾，不加層次感的直髮。 如果髮尾不自控地向外彎就由它亂舞吧，這隨興感也是這髮型的特色之一，因為向內捲的「娃娃頭」反而不流行，向外彎一點點才夠時尚，詳細造型可以參考一下從長髮變短髮的最佳範本Hailey Bieber，她完美演繹中分零層次短髮。

2023 髮型推薦 4 ｜層次感狼尾頭 之前所講求的「狼尾」都出現在長髮當中，影相好看但實際日常都幾難打理，而今期的層次感髮型著重在短髮造型，並從髮鬢著手剪出層次。如果平日不想打理的話，可直接把髮鬢撓在耳後；如果想有型的話，才把髮鬢整理出來，相對易打理及flexable的髮型。

2023 髮型推薦 5 ｜中分長髮 今期髮型都要回到基本，中分加長髮。隨興簡單是這髮型的精髓，沒有太多的修飾的剪法，歐美名模如Kendall Jenner、Gigi Hadid也以此髮型示人。如果想有髮型感，就來夾個微曲髮公主頭，少少的波浪感就可以了，不用太浮誇，因為要知道隨興與自然是這髮型重點。

2023 髮型推薦 6 ｜精靈感超短髮 假如你接受到超短髮的朋友，絕對要來試試空靈感超強的短髮形象，不論啡髮或金髮再配合自然捲的髮型，清爽得來又時尚。不過都要說句老實話，這髮型比較適合臉小的朋友，相對是較難駕馭的髮型。