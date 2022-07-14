鬼節2022｜7月14鬼門關大開 10個習慣變禁忌 睇定鬼節日期出夜街要小心！

鬼節2021｜7月14鬼門關大開 10個習慣變禁忌 鬼節要小心！

即將來到農曆7月14日——「鬼門關」開的日子，即使有些人不相信他們的存在，在鬼節還是需要多加小心。鬼節盂蘭節及中元節的俗稱，有人指整個農曆7月都為鬼月，而2022年鬼節正日便在2022年8月12日（農曆七月十五）。以下就為大家盤點10個變成禁忌的習慣，如果有這些習慣的話，在這個月特別小心，於8月12日的鬼節正日更不要犯以下禁忌！ 7月14鬼節禁忌：說「鬼」 廣東話博大精深，「鬼」字除了字面上的意思，還可混合在日常生活中使用，例如「好鬼煩」「衰鬼」、「酒鬼」等都屬不少人的口頭禪。而在鬼節的時候，由於四處都充滿鬼魂，因此需要最好謹言慎行，不但要忌說「鬼」字，也別不可胡亂說話，以免鬼魂聽到後跟在你身邊！ 7月14​​​​​鬼節禁忌：隨意搭膊頭 據說人們身上有三把火，分別在頭頂和左右肩膀各一，只要其中一把火熄滅，便會變成容易被鬼魂上身的對象。因此切忌隨意亂拍他人肩頭，以免拍熄對方的火，吸引鬼魂的到來。