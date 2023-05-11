鳥取旅遊2023｜開箱鳥取青島公園全新無人島Glamping場 被櫻花樹包圍/入住包早晚餐/免費踩Scooter

近年流行起豪華露營Glamping熱潮，除了香港之外，日本亦有不少特色豪華露營設施。今次就帶大家來到日本鳥取縣的無人島Glamping，2022年11月才開幕，夠新之餘景色亦絕美！

巨型無人島化身豪華露營地 青島位於鳥取縣高住，是一個巨型無人島。以青島大橋連接，島上有知名的湖山池青島公園，不少當地人周末都會到青島公園散步，感受大自然。島上更種有400多棵櫻花樹，櫻花盛開期亦比較晚，絕對是鳥取人賞櫻的秘密基地。 而今次我們入住的地方—Earth Stay Aoshima就位於青島公園旁邊，營主於疫情期間將無人島翻新，變身成Glamping場。

透明營直望湖山池 櫻花樹下打卡 整個營地一共有6個圓頂營，分為Boho Luxe及Coastal兩種房型，其中Coastal可以直望海景。每個營內有4張大床，空間感十足。最少2人一營，最多可容納6名住客。房間配備簡單設備，如冷氣、牙膏牙刷、枝裝水、衣架等，更有小雪櫃及枱燈。 雖然圓頂營並不是全透明設計，但大家仍可在窗邊望到出面的景色，Coastal房型一望出去更是湖山池，景色一絕 。營地剛好就在櫻花樹的旁邊，而營內亦有波米利亞風的沙發及桌子，實用之餘又非常打卡able。可以選擇坐在營內的沙發上，或走到營外的一大片空間與櫻花樹打卡。鳥取縣向來都有「星取縣」之稱，大家亦可以參與營地舉辦的「觀星會」，欣賞一望無際的星空。

入住包早午餐 採用鳥取產食材 營地共有兩間餐廳，包括Café & Bar Blue及DOME。其中Café & Bar Blue提供多款飲品，如咖啡、士多啤梨牛奶等，而晚上更會售賣啤酒、High Ball、紅白酒等。而餐廳DOME亦提供早晚餐，晚餐為BBQ形式，有齊前菜、沙律、Ajillo、Pizza等。大家更可以追加肉類，包括牛、豬、雞拼盤，亦有鳥取和牛。以上全部都採用鳥取產食材，保證夠新鮮。 而早餐方面則比較簡單，有即熱即食三文治及乳酪。提供咖啡豆讓大家親手磨豆及沖調咖啡，超有露營feel。