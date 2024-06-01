麥當勞新一週優惠 繼續推$10套餐現金券 套餐加$1送麥炸雞/蘋果批/士多啤梨新地

麥當勞新一週優惠！麥當勞App繼續推出推出多款抵食優惠，包括$10套餐現金券。下星期特別推出3款選購指定超值套餐加$1送小食，包括麥炸雞、蘋果批、士多啤梨新地。即睇詳情！

下星期一（6月3日）起，多款$1優惠任君選擇，首選3款選購指定超值套餐加$1送小食的優惠，小食可選麥炸雞、蘋果批或士多啤梨新地；而大家最愛的$1大可樂亦可供選購。另有超值套餐優惠包括「$25脆辣雞腿飽配中汽水」、「$30原味或蜜糖BBQ麥炸雞（2件）配中汽水」，以及「$20豬柳蛋漢堡配中汽水」，整個星期均大飽口福！

早餐及下午茶時段皆有超抵價優惠，包括「指定早晨套餐減$3」及「$28炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐」。此外，星期一至五下午3時至6時更推出多款 $20美食優惠，包括「$20魚柳飽或麥香雞配中汽水」、「$20脆香雞翼(2件) 或原味麥炸雞一件 配中汽水」等。

麥當勞App每日放送$10套餐現金券的推廣期已進入倒數階段，現金券將派發至6月10日，請把握最後機會，立即使用，以至抵價享受人氣美食！ 而麥當勞親子會會員亦須於6月30日前於全新麥當勞App完成註冊才可繼續享用會籍優惠。由即日起至2024年6月30日，入PayMe App搶港幣5元麥當勞快閃優惠券！領券後即日內到麥當勞餐廳或App消費滿港幣40元或以上，優惠券即自動扣減*。