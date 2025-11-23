麥當勞早餐煙肉蛋漢堡強勢回歸 必試$16熱朱古力咖啡

2大經典滋味登陸香港麥當勞

$16熱朱古力咖啡 (參考價$24起)集合麥當勞兩大招牌飲品，包括由美國直送的經典熱朱古力及採用 McCafé 金獎咖啡製成，質素有保證！McCafé 咖啡採用的自家咖啡豆 Cocoa Tazza 兩年榮獲被譽為「咖啡界奧斯卡」的「IIAC 國際咖啡品鑑大獎」金獎，精選自埃塞俄比亞、秘魯和墨西哥的精品級別 100% Arabica 咖啡豆，揉合黃金比例調配而成，風味獨特，配搭濃郁熱朱古力，香甜之餘帶有陣陣咖啡堅果香氣，雙重香濃美味！

而人氣「煙肉蛋漢堡」亦於早餐時段同步登場，煙肉蛋漢堡以鬆軟鬆餅夾住香煎金黄煙肉、嫩滑蒸蛋及軟滑芝士，飽肚又滿足！另外一系列 McCafé 咖啡飲品將以限時優惠價登場，只需$16就可歎到熱即磨黑咖啡 (細) (原價$23.5起) 或熱即磨鮮奶咖啡 (細) (原價$25起)；$19則可選購凍即磨黑咖啡(原價$31起)或凍即磨鮮奶咖啡(原價$35起)，咖啡迷切勿錯過！