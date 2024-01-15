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生活
2024-01-15 19:30:00

麥當勞首聯乘Hello Kitty推超限量水晶麻雀 送10張$20美食禮券/附號碼金卡

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麥當勞首聯乘Hello Kitty推超限量水晶麻雀 送10張$20美食禮券/附號碼金卡

麥當勞首聯乘Hello Kitty推超限量水晶麻雀 送10張$20美食禮券/附號碼金卡

農曆新年將至，繼「招財福堡系列」強勢回歸後，麥當勞再度聯乘Hello Kitty，首度推出賀年超限量版「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」。期間限定超限量的「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」將於1月18日下午2時起於10間指定麥當勞餐廳發售，並只限麥當勞App用戶透過App內電子優惠券訂購。

麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀

麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀

打麻雀絕對是農曆新年親朋戚友聚首一堂的喜慶活動之一，「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀」以仿皮麻雀盒盛載，除盒面印有可愛Hello Kitty肖像外，打開包裝盒後亦看到Hello Kitty帶來多款麥當勞美食，如巨無霸、脆薯條及新地筒等。

全副144隻水晶麻雀均以Hello Kitty代表顏色——白色和紅色兩層組成，水晶麻雀設計亦盡顯可愛氣息，如「一筒」以Hello Kitty大頭圖案代替，東南西北及中發白等刻字亦加上Hello Kitty招牌蝴蝶結，可愛度爆燈！「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀」更附有多款精美配件，包括設計十分精緻的麥當勞標誌骰子及風向座，以及一張獨一無二、代表麻雀套裝號碼的號碼金卡。套裝數量超有限，適逢Hello Kitty 50週年慶典，令這副麻雀套裝絕對別具紀念意義，絕對值得入手！

麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀以仿皮麻雀盒盛載 麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀 麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀以仿皮麻雀盒盛載 麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀有一張獨一無二、代表麻雀套裝號碼的號碼金卡 麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀包括設計精緻的麥當勞標誌骰子及風向座 麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀包括設計精緻的骰子
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顧客只需在麥當勞App內選擇指定10間餐廳並選購「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」電子優惠券，麥當勞App用戶屆時可透過「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」電子優惠券，購買10$20麥當勞美食禮券（總值$200），即可再加$788換購「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀」一副（參考價$1,388），總值$988。換言之，麥當勞App用戶可以接近半價價錢購買超限量「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀」之餘，亦可以麥當勞禮券選購心水麥當勞美食。每位麥當勞App用戶只可使用「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」電子優惠券一次，成功訂購的用戶會收到電郵確認，並可於訂購後即日到店取貨及禮券。

麥當勞App用戶可透過「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」電子優惠券，購買10張$20麥當勞美食禮券（總值$200），即可再加$788換購「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀」。

麥當勞App用戶可透過「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」電子優惠券，購買10張$20麥當勞美食禮券（總值$200），即可再加$788換購「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀」。

「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」於指定10間麥當勞發售：

九龍區餐廳包括旺角西洋菜、尖沙咀星光行及九龍灣德福廣場；

新界區餐廳包括荃灣街市街、元朗貿易中心、大埔新達廣場及沙田新城市廣場

顧客屆時可瀏覽網頁查看詳細餐廳地址及限量版水晶麻雀套裝的最新供應情況

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