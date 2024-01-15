麥當勞首聯乘Hello Kitty推超限量水晶麻雀 送10張$20美食禮券/附號碼金卡

農曆新年將至，繼「招財福堡系列」強勢回歸後，麥當勞再度聯乘Hello Kitty，首度推出賀年超限量版「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」。期間限定超限量的「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」將於1月18日下午2時起於10間指定麥當勞餐廳發售，並只限麥當勞App用戶透過App內電子優惠券訂購。

打麻雀絕對是農曆新年親朋戚友聚首一堂的喜慶活動之一，「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀」以仿皮麻雀盒盛載，除盒面印有可愛Hello Kitty肖像外，打開包裝盒後亦看到Hello Kitty帶來多款麥當勞美食，如巨無霸、脆薯條及新地筒等。

全副144隻水晶麻雀均以Hello Kitty代表顏色——白色和紅色兩層組成，水晶麻雀設計亦盡顯可愛氣息，如「一筒」以Hello Kitty大頭圖案代替，東南西北及中發白等刻字亦加上Hello Kitty招牌蝴蝶結，可愛度爆燈！「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀」更附有多款精美配件，包括設計十分精緻的麥當勞標誌骰子及風向座，以及一張獨一無二、代表麻雀套裝號碼的號碼金卡。套裝數量超有限，適逢Hello Kitty 50週年慶典，令這副麻雀套裝絕對別具紀念意義，絕對值得入手！