麥當勞首聯乘Hello Kitty推超限量水晶麻雀 送10張$20美食禮券/附號碼金卡

農曆新年將至,繼「招財福堡系列」強勢回歸後,麥當勞再度聯乘Hello Kitty,首度推出賀年超限量版「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」。期間限定超限量的「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」將於1月18日下午2時起於10間指定麥當勞餐廳發售,並只限麥當勞App用戶透過App內電子優惠券訂購。

顧客只需在麥當勞App內選擇指定10間餐廳並選購「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」電子優惠券,麥當勞App用戶屆時可透過「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」電子優惠券,購買10張$20麥當勞美食禮券(總值$200),即可再加$788換購「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀」一副(參考價$1,388),總值$988。換言之,麥當勞App用戶可以接近半價價錢購買超限量「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀」之餘,亦可以麥當勞禮券選購心水麥當勞美食。每位麥當勞App用戶只可使用「麥當勞 x Hello Kitty水晶麻雀套裝」電子優惠券一次,成功訂購的用戶會收到電郵確認,並可於訂購後即日到店取貨及禮券。