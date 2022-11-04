麥當勞「季前賽籃神卡」最後一擊！ 姜濤+ Ian+痴漢隊照卡登場 卡背拼出大Poster

ViuTV 原創劇《季前賽》進入最後一週，麥當勞推出「季前賽籃神卡」最後一擊，有姜濤、 Ian及痴漢隊照卡，將所有籃神卡拼在一起即可砌出季前賽大Poster，鏡粉們一定要儲齊！
第三週「季前賽籃神卡」登場 卡背拼出Poster
第三週「季前賽籃神卡」將於下星期一（11月7日）壓軸登場，除了有兩隊隊長姜濤及陳卓賢（Ian）的籃神卡之外，亦有機會獲得「痴漢隊」的隊照卡！
籃神卡除了正面外，卡背亦有劇集的設計元素。只要儲齊全套9款「季前賽籃神卡」並將其拼湊，卡背便會展現劇集的宣傳海報！所有「季前賽籃神卡」數量有限，送完即止。
麥當勞App用戶憑不同電子優惠券包括「$33歎巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或「$42歎巨無霸系列四道菜」，即可獲得隨機派發的第三週「季前賽籃神卡」。 另有「$9蘋果吉士批」或「$15焦糖燉蛋味麥旋風」抵食優惠。
捐款麥當勞叔叔之家慈善基金 有機會贏限量版Big Mac籃球
即日起至11月13日，只需成功登記成為麥當勞App用戶並於手機或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券，捐款$99予麥當勞叔叔之家慈善基金幫助有需要的病童及其家人，更有機會成為其中100位幸運兒，獲得限量版Big Mac籃球乙個！Big Mac籃球盒上更印有姜濤及Ian的簽名，別具收藏價值。每位合資格的麥當勞App用戶可享一次參加機會及獲奬機會，得獎結果將於2022年11月下旬通過登記電郵公佈。
另外，麥當勞由即日起至11月13日為大家帶來慳上慳優惠，顧客用麥當勞App惠顧滿$35元或以上，即獲$5折扣優惠券於下次惠顧時使用。優惠券將於下次在麥當勞餐廳或麥當勞App惠顧滿$35或以上時自動被使用。優惠數量有限，先到先得！