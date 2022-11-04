麥當勞「季前賽籃神卡」最後一擊！ 姜濤+ Ian+痴漢隊照卡登場 卡背拼出大Poster

ViuTV 原創劇《季前賽》進入最後一週，麥當勞推出「季前賽籃神卡」最後一擊，有姜濤、 Ian及痴漢隊照卡，將所有籃神卡拼在一起即可砌出季前賽大Poster，鏡粉們一定要儲齊！

第三週「季前賽籃神卡」登場 卡背拼出 Poster

第三週「季前賽籃神卡」將於下星期一（11月7日）壓軸登場，除了有兩隊隊長姜濤及陳卓賢（Ian）的籃神卡之外，亦有機會獲得「痴漢隊」的隊照卡！

籃神卡除了正面外，卡背亦有劇集的設計元素。只要儲齊全套9款「季前賽籃神卡」並將其拼湊，卡背便會展現劇集的宣傳海報！所有「季前賽籃神卡」數量有限，送完即止。

麥當勞App用戶憑不同電子優惠券包括「$33歎巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或「$42歎巨無霸系列四道菜」，即可獲得隨機派發的第三週「季前賽籃神卡」。 另有「$9蘋果吉士批」或「$15焦糖燉蛋味麥旋風」抵食優惠。