麥當勞「鋒味」美食第二彈 洋蔥吉列豬扒飽/胡椒蟹Shake Shake粉/鹹檸碧

麥當勞「鋒味」美食第二彈登場！由10月15日起，麥當勞再次聯乘謝霆鋒「鋒味」品牌，推出多款話題十足的限定美食。今次「鋒味」美食第二彈包括載譽歸來的鋒味洋蔥吉列豬扒飽、鋒味胡椒蟹風味調味粉、鋒味鹹檸碧等，早前大熱鋒味青花椒味雞翼亦再度上架。此外麥當勞App用戶更可享專屬優惠，大家記得把握機會試下！

洋蔥吉列豬扒飽 載譽歸來 鋒味洋蔥吉列豬扒飽以霆鋒從拍攝片場經常吃到的洋蔥豬扒飯為靈感，選用外皮炸至金黃酥脆、內裡保持肉汁鮮嫩的吉列豬扒，加上炸洋蔥碎和香炒洋葱的雙重口感，再搭配微融的白芝士、酸甜開胃的沙律醬和鬆軟麵包，味道層次豐富。而大家最愛的Shake Shake粉也推出全新「鋒味胡椒蟹風味」，胡椒味道微微嗆辣，令薯條倍添惹味，啖啖都有大排檔風情！而鋒味鹹檸碧亦同步強勢回歸，冰涼雪碧入口酸酸甜甜又帶點鹹味，配搭惹味的「鋒味」美食就最好不過。

麥當勞App專屬優惠 如果想以超值價錢品嚐新款美食，麥當勞App將於同日起推出多項專屬優惠，包括「鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5」優惠，讓大家一次過品嚐鋒味洋蔥吉列豬扒飽以及鋒味青花椒味雞翼的兩種「鋒味」。

App用戶更可享全新登場的限時會員積分獎賞，包括只需以$19加1000分或以$37加500分即可歎「鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐」。喜愛經典口味的粉絲亦可選擇「$38芝士安格斯套餐」，經麥當勞App或直接到餐廳的自助點餐機或櫃檯點餐均可享受此優惠；還有「鋒味青花椒味雞翼(4件)超值套餐減$3」或「$17鋒味青花椒味雞翼(2件)」，會員更可以180分換取「鋒味青花椒味雞翼(4件)超值套餐減$5」優惠券，總有一款優惠啱你心水！