黃埔TIDES｜香港全新表演場館正式開幕 3大看頭/首個中型活動場地/本地Band打頭陣演出

黃埔地標建築「黃埔號」的全新表演場館TIDES，現已正式開幕！TIDES佔地3萬平方呎，可容納1,500人，為全港首個專為音樂而設的中型活動場館，本地Band The Hertz更會打頭陣於新場地演出，即睇記者直擊3大看頭！

開幕首日現場直擊 香港全新音樂場館TIDES正式開幕，10月14日開幕典禮當日，四組本地音樂單位，包括人氣樂隊The Hertz、新晉女團Beanies與本地Rapper Novel Fergus 及Le Shing 輪番上陣，帶來精彩現場演出，為全新場地率先預熱！隨著TIDES開幕，將為新晉藝人提供一個專業表演平台，掀起樂壇新浪潮。

看點一 海洋風設計場館 容納 1,500 人 TIDES為Live Nation亞洲首個現場音樂表演場館，專為中型表演而設。場內設上下2層，可容納1,500人企位。場館坐落於紅磡黃埔船形地標建築「黃埔號」1樓及U1樓，場館名字TIDES及場館設計靈感均源自海洋，亦向昔日黃埔船塢歷史致敬。場地整體設計由 Live Nation 內部團隊一手包辦，內部環境亦以海浪、海洋、船等元素，打造出海洋風效果。

看點二 設酒吧及貴賓室 TIDES更設有酒吧及貴賓室，為少數具備完善餐飲服務及包廂的演出場地！酒吧一共有2間，一間是對外開放的「Sunset Bar」，橙色圓形發光裝置及銀色波浪牆身營造落日氛圍，提供酒精及無酒精飲料、小食等，觀眾可以隨時邊聽音樂，邊品嘗小吃。另一間為位於貴賓室內的「Captain’s Bar」，專為藝人及貴賓而設。貴賓室除了供表演藝人休息及VIP觀眾等候入場外，更可用作不同用途，未來可供客戶作慶祝或商業聚會。

看點三 先進表演設備 TIDES作為唯一擁有全方位舞台製作能力，並配備巡演級先進硬件設施的中型表演場館，場地燈光及音響系統自然不可小覷。亞洲製作總監Jaime Welton提到，場館採用體育館級數的照明設備，方便靈活打造出獨特的舞台設計。而亞太區聲學總管Daniele Albanese作為音響負責人，形容在黃埔號開設表演場地是種挑戰，由於場地非常靠近民居，所以TIDES運用許多設計技巧，比如以多間房間及混凝土砌牆阻隔聲音漏出。同時場地亦配備內置先進音響及燈光系統，以及支援隨插即用的大型音樂演出製作器材，確保場地能滿足各種演出需求。

本地 Band 打頭陣演出 Live Nation期望新場地每年可舉辦250場演出，而10月開幕的TIDES現已宣布首場演出，由香港獨立樂隊The Hertz打頭陣！10月31日至11月1日期間，The Hertz將會在TIDES舉行萬聖節派對，粉絲記得不要錯過。

