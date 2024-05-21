黑雨/紅雨/黃雨天文台指引　惡劣天氣下的停工停課安排

香港的雨季通常從四月持續到九月，其中五月和六月是雨量最豐富的時期。在這段時間內，持續的大雨可能導致交通混亂，甚至引發廣泛的水浸和山泥傾瀉，威脅生命安全。為了提前警告市民暴雨的來臨並做好應對措施，香港天文台設立了一套獨立的暴雨警告系統，分為「黃色」、「紅色」和「黑色」三個等級，即黃雨、紅雨及黑雨。香港天文台指引不同情況下市民應變措施指引，當暴雨警告發出後，警告訊息會即時透過電台和電視台向市民廣播。為安全計，市民應留意電台及電視台宣布有關暴雨的最新消息。

黃色暴雨警告信號時，家長、學生和校車司機應關注最新的天氣、道路和交通狀況，並採取適當的預防措施。

當每小時雨量超過30毫米且可能持續時，將會發出黃色警告。這是一個預警，提醒市民大雨即將來臨，特別是在低窪或排水不良的地區，可能會出現水浸。家長、學生和校車司機應關注最新的天氣、道路和交通狀況，並採取適當的預防措施。

當每小時雨量超過50毫米且可能持續時，將會發出紅色警告。這表示大雨可能導致道路嚴重水浸和交通擠塞。在這種情況下，戶外工作者應暫停作業，市民應評估是否需要外出。如果紅色信號在上班前發出且交通服務正常，員工應照常上班。如果紅色信號在上班時間內發出，除非工作地點有危險，否則應繼續工作。

當每小時雨量超過70毫米且可能持續時，將會發出黑色警告。這是最嚴重的警告，意味著豪雨可能會持續。市民應留在室內，並尋找安全的避難場所。如果已經在工作，除非工作地點有危險，否則應留在原地。

當紅色或黑色暴雨警告信號發出時，學生應留在家中，如果已經在學校，則應留在學校直到放學。

特別注意事項：

當紅色或黑色暴雨警告信號發出時，學生應留在家中，如果已經在學校，則應留在學校直到放學。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸和交通擠塞，避免接近可能氾濫的河道。

附帶說明：

暴雨警告信號的發出不僅僅基於雨量值，即使雨量未達到規定標準，天文台也可能發出警告。天文台會盡量在大雨前一至兩小時發出黃色信號，但如果大雨迅速發展，警告可能會縮短。同樣，紅色和黑色信號也會根據實際情況及時發出。

這些指引旨在幫助市民在惡劣天氣下做出明智的決定，並確保個人和社區的安全。請密切關注天文台的最新消息，並遵循政府的指示行動。

資料來源︰香港天文台