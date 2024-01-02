龍年運程2024｜七師傅12生肖整體運勢 姜濤、張敬軒、Anson Lo運程排行榜/邊個生肖最好？

2024年除了是龍年之外，亦將踏入「九運」，根據過往經驗，八運入九運必有大變動，今次請來七師傅(七仙羽)為大家講解12生肖運勢，讓大家趨吉避凶！ 龍年運程 2024 ｜ 2024 屬猴運程 ( 排行第 1 ：帝旺三合大運 ) 有三合之局加持，凶星的凶性也可以被壓制，轉凶為吉，各方面也能夠逢凶化吉，財旺、人緣旺、感情運旺，不乏發財機會。

龍年運程 2024 ｜ 2024 屬豬運程 ( 排行第 2 ：容易遇到良緣 ) 2024年的屬豬人通常都能逢凶化吉，因為有幾顆強勁的吉星關照，是未來幾年中最幸運的一年。想要「拉埋天窗」的人士也可以選擇今年締結良緣。請充分珍惜今年的好運。

龍年運程 2024 ｜ 2024 屬雞運程 ( 排行第 3 ：美滿順心運勢大好 ) 屬雞人有強勁的吉星照顧，加上合太歲，做起事來事半功倍。只要保持積極進取，這一年有很大的機會大展鴻圖，實現理想與目標。

龍年運程 2024 ｜ 2024 屬鼠運程 ( 排行第 4 ：事業大吉有貴人 ) 2024年的屬鼠人較容易得到貴人幫助，讓自己的權力或地位提升，但因為較容易遇到小人，需要謹慎處事，別因得意忘形而導致意外、破財、衝突等不利情況。

龍年運程 2024 ｜ 2024 屬牛運程 ( 排行第 5 ：福星貴人加持 ) 2024雖然遇到破太歲，但因有強力的福星關照，只要努力和在有需要的時候找適合的人幫忙，也會得到福氣和好運。另外，將得到福星貴人加持，使屬牛人多勞多得，在家中得到長輩的支持，在外也可得到朋友的扶持。

龍年運程 2024 ｜ 2024 屬蛇運程 ( 排行第 6 ：喜慶旺上加旺 ) 未來三年裏最好運的就是2024年，應該多加利用運勢做好準備，迎接2025和2026年會出現的挑戰。2024年是一個可休養生息、準備心態迎戰的一年，有許多喜慶歡樂之事，但需防範口舌之災，要保持低調。

龍年運程 2024 ｜ 2024 屬虎運程 ( 排行第 7 ：積極應對諸多挑戰 ) 屬虎人的運勢在2024 年屬於比較不順利，有驛馬星加上幾個凶星，代表多奔波，也可能會有內憂外患。屬虎人在2024年應低調處事，避免因口舌是非、官司纏身而影響事業和財運，切記自滿會引起不必要的麻煩。 出生年份：1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022 幸運號碼：3、4、9 幸運顏色：紅、藍、紫、綠色

龍年運程 2024 ｜ 2024 屬羊運程 ( 排行第 8 ：大起大落吉凶參半 ) 2024年的屬羊人整體運程大起大落，是非較多，易有官非破財等無妄之災，整體運程呈現一種吉凶參半的局面。對於男性屬羊人士而言，將容易得到女性貴人的幫助和支持。

龍年運程 2024 ｜ 2024 屬馬運程 ( 排行第 9 ：有小阻滯但相對平穩 ) 2024年的運程不過不失，只要用真誠的態度生活、處事和待人，可得到不錯的收穫。吉星的加持有助於化解煞氣，讓你能夠避免一些不必要的困擾和挫折。然而，盡量不要探病問喪，以免帶來不好的運勢和傷病。

龍年運程 2024 ｜ 2024 屬狗運程 ( 排行第 10 ：平常心面對變化 ) 2024年，是屬狗人這幾年來比較不順利的一年，一來犯太歲，二來吉星較少、凶星較多，尤其在人際關係上容易出現大小問題，要更為小心處理，避免衝動行事。財運表現較為波動，可能面臨一些破財的風險。 出生年份：1958、1970、1982、1994、2006、2018 幸運號碼：2、5、9 幸運顏色：深紅、紫、粉紅、黃色

龍年運程 2024 ｜ 2024 屬兔運程 ( 排行第 11 ：不應貪急冒進 ) 2024對於屬兔人來說可能會比較凶險、多變化，也容易遇到小人，因此不能盡信新相識的人，尤其是在工作環境之中。不應貪急冒進，避免目標和主意太多，導致不夠精力去應付，到頭來全部都做得不好；應適度集中精力，逐一實現目標，以免浪費時間和影響自信心。

龍年運程 2024 ｜ 2024 屬龍運程 ( 排行第 12 ：多挑戰和困難 ) 運勢在2024年為最差，但之後逐年愈變愈好，只要保持希望、樂觀，雨後便會天晴，遇到好運時一定會覺得更加幸福滿意。在運勢較差時，你需要謹慎行事，保持穩定和保守，避免做出過於衝動和激進的決定。同時，也要避免與人發生衝突，保持和平共處，以免引發不必要的是非之事。另外，切勿胡亂動土，以免讓運勢變差。