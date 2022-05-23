「一百億益生菌」直接搽上面？益生菌護膚品的原理和迷思

「一百億益生菌」是大家耳熟能詳的廣告標語，也讓益生菌能改善腸道健康的功能深入民心。近年美容界更吹起「益生菌」風潮，讓益生菌從腸胃保健產品跳進皮膚保養的範疇，更有網民推薦以益生菌飲品洗面。究竟益生菌美容的原理是甚麼？在美容產品中加添益生菌是否可行？這次讓我們一一拆解。 益生菌美容的原理 雖然肉眼看不到，但人體皮膚上每平方厘米的皮膚中就有大約10億細菌，當中分為「好菌」及「壞菌」。「好菌」包括比菲德氏菌、乳酸菌、AB菌等，壞菌的例子有皮屑牙孢菌、黃色葡萄球菌、黴菌等，當皮膚皮膚微生態平衡時，能發揮屏障功能避免皮膚受到感染，並維持健康氣色。現代人身處污染嚴重的環境，加上生活壓力及不良飲食習慣，容易導致菌落失衡，產生脫皮、敏感、異常出油等狀況。而「益生菌美容」的原理就幫助肌膚養好菌，達至健康穩定的皮膚。 美容產品中能添加活菌嗎？ 雖然不少美容保養品牌聲稱產品採用益生菌原理，但基於安全及成本等考量，甚少產品是採用活菌。

菌類發酵成份、益生元和後生元的分別 在市場上的普遍做法是加入菌類發酵成份的淬取液，例如米和酒等產生的胺基酸和有機酸等，產生保濕抗衰老的效果。 另一種常見方法是加入被稱為「益菌生」的益生元（Prebiotics），也即是益生菌的「食物」，是能夠提供益生菌養分的物質，主要成份包括低聚果糖、低聚半乳糖、低聚葡萄糖等，透過「養好菌」來維持皮膚菌落生態平衡。 另外，後生元（Postbiotics）也是2021年一個大熱的新興保養成份：後生元是益生菌體成分及代謝產物的分子， 例如短鏈脂肪酸和細胞多醣，能產生和益生菌相似的功能，例如提高肌膚防禦力和修護受損肌膚等，特別適合現時戴口罩產生的肌膚問題。採用後生元的好處是能避免採用活菌的風險，同時能達至相似的功效。