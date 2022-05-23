熱門搜尋:
MIRROR演唱會 加息 C觀點 荃灣豬肉佬 姜濤 疫苗通行證 康復紀錄二維碼 烏克蘭局勢 周顯
返回
生活
2022-05-23 15:09:33

「一百億益生菌」直接搽上面？益生菌護膚品的原理和迷思

分享：
「一百億益生菌」直接搽上面？益生菌護膚品的原理和迷思

「一百億益生菌」直接搽上面？益生菌護膚品的原理和迷思

「一百億益生菌」是大家耳熟能詳的廣告標語，也讓益生菌能改善腸道健康的功能深入民心。近年美容界更吹起「益生菌」風潮，讓益生菌從腸胃保健產品跳進皮膚保養的範疇，更有網民推薦以益生菌飲品洗面。究竟益生菌美容的原理是甚麼？在美容產品中加添益生菌是否可行？這次讓我們一一拆解。

益生菌美容的原理

雖然肉眼看不到，但人體皮膚上每平方厘米的皮膚中就有大約10億細菌，當中分為「好菌」及「壞菌」。「好菌」包括比菲德氏菌、乳酸菌、AB菌等，壞菌的例子有皮屑牙孢菌、黃色葡萄球菌、黴菌等，當皮膚皮膚微生態平衡時，能發揮屏障功能避免皮膚受到感染，並維持健康氣色。現代人身處污染嚴重的環境，加上生活壓力及不良飲食習慣，容易導致菌落失衡，產生脫皮、敏感、異常出油等狀況。而「益生菌美容」的原理就幫助肌膚養好菌，達至健康穩定的皮膚。

美容產品中能添加活菌嗎？

雖然不少美容保養品牌聲稱產品採用益生菌原理，但基於安全及成本等考量，甚少產品是採用活菌。

現時香港初創公司NAMI以研發以生物納米技術包裹已休眠的活性益生菌，在使用時才加上特殊配方才能激活，期望這個技術能更有效地調節皮膚微生物群。

現時香港初創公司NAMI以研發以生物納米技術包裹已休眠的活性益生菌，在使用時才加上特殊配方才能激活，期望這個技術能更有效地調節皮膚微生物群。

菌類發酵成份、益生元和後生元的分別

在市場上的普遍做法是加入菌類發酵成份的淬取液，例如米和酒等產生的胺基酸和有機酸等，產生保濕抗衰老的效果。

另一種常見方法是加入被稱為「益菌生」的益生元（Prebiotics），也即是益生菌的「食物」，是能夠提供益生菌養分的物質，主要成份包括低聚果糖、低聚半乳糖、低聚葡萄糖等，透過「養好菌」來維持皮膚菌落生態平衡。

另外，後生元（Postbiotics）也是2021年一個大熱的新興保養成份：後生元是益生菌體成分及代謝產物的分子， 例如短鏈脂肪酸和細胞多醣，能產生和益生菌相似的功能，例如提高肌膚防禦力和修護受損肌膚等，特別適合現時戴口罩產生的肌膚問題。採用後生元的好處是能避免採用活菌的風險，同時能達至相似的功效。

台灣品牌SHEN主打以乳酸菌發酵溶胞產物平衡皮膚生態，減少敏感和穩定肌膚。

台灣品牌SHEN主打以乳酸菌發酵溶胞產物平衡皮膚生態，減少敏感和穩定肌膚。

益生菌飲品洗面可行嗎？

在數年前網絡曾經掀起益生菌飲品洗面的熱潮，聲稱成份中活性乳酸菌有助去黑頭及去角質。但由於皮膚和腸胃的結構和生態環境大有大同，當中的酸性更有可能導致皮膚敏感，所以千萬別亂試！

食用益生菌也能促進皮膚健康

在外用的 「益生菌美容」外，其實我們由細飲到大的益生菌飲品的確也對皮膚健康有幫助，還有乳酪、泡菜、納豆等發酵益生菌食物，能在腸道中能夠抑制壞菌，促進腸道蠕動，令身體及皮膚的免疫力也會提升。

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受