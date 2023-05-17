《全個世界都有電話》創試映場＋音樂會 周漢寧 麗英合作獻唱插曲《網騙》

▲鄧麗英、周漢寧為《全個世界都有電話》獻唱插曲《網騙》。▲

入圍第25屆烏甸尼遠東電影節、《緣路山旮旯》導演黃浩然全新力作《全個世界都有電話》，找來 周國賢、韋羅莎、陳湛文、周漢寧、麗英及蔡思韵主演 。電腦講述 智能手機引發的故事，題材貼地。《 全個世界都有電話》今日發布首支插曲《網騙》MV，由周漢寧、麗英跨界合唱。

《網騙》的兩位主唱周漢寧、麗英，在電影中發展一段如幻似真的網上關係，爾虞我詐，呃呃氹氹，卻不無甜蜜溫馨的時刻，歌曲《網騙》娓娓道出這種由智能手機普及化而衍生的交友模式，以及網絡情緣中既擔心被欺騙卻又渴望浪漫甜蜜的複雜心理。周漢寧表示：「感謝黃浩然導演給我寶貴機會，上年讓我獻唱《緣路山旮旯》片尾曲《Melanie，今年更為我和麗英度身打造合唱歌《網騙》。我和麗英在演出上曾多次合作，發展感情線卻是第一次！有成就解鎖的感覺。」