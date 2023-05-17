《全個世界都有電話》創試映場＋音樂會 周漢寧 麗英合作獻唱插曲《網騙》

▲鄧麗英、周漢寧為《全個世界都有電話》獻唱插曲《網騙》。▲
入圍第25屆烏甸尼遠東電影節、《緣路山旮旯》導演黃浩然全新力作《全個世界都有電話》，找來周國賢、韋羅莎、陳湛文、周漢寧、麗英及蔡思韵主演。電腦講述智能手機引發的故事，題材貼地。《全個世界都有電話》今日發布首支插曲《網騙》MV，由周漢寧、麗英跨界合唱。
《網騙》的兩位主唱周漢寧、麗英，在電影中發展一段如幻似真的網上關係，爾虞我詐，呃呃氹氹，卻不無甜蜜溫馨的時刻，歌曲《網騙》娓娓道出這種由智能手機普及化而衍生的交友模式，以及網絡情緣中既擔心被欺騙卻又渴望浪漫甜蜜的複雜心理。周漢寧表示：「感謝黃浩然導演給我寶貴機會，上年讓我獻唱《緣路山旮旯》片尾曲《Melanie，今年更為我和麗英度身打造合唱歌《網騙》。我和麗英在演出上曾多次合作，發展感情線卻是第一次！有成就解鎖的感覺。」
本土創作支持獨立樂隊
《網騙》一曲曲風清新跳脫，由羅孝勇擔任主音的本地獨立樂隊Harbor Homme創作，原曲為英文歌《24/7 Mind》，導演黃浩然根據周漢寧及麗英在電影中的網騙故事線親自譜上廣東話歌詞，找來《CHILL CLUB》頒獎禮「年度編曲人」黃兆銘監製。黃浩然說：「我拍香港獨立電影，特別喜歡採用香港獨立音樂。我聽過本地獨立樂隊Harbor Homme的英文歌《24/7 Mind》，深受吸引，根據劇情填上廣東話歌詞，變成了輕快又活潑的《網騙》。」
同日睇電影 直落音樂會
此外，《全個世界都有電話》將與香港人壽合作，於6月22日(端午節假期）舉行《【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會」》，開創性以「電影試映＋音樂會」跨界別形式發布電影，並邀請支持本土原創電影及原創音樂的觀眾及歌迷，於黃昏時段於戲院觀賞電影，晚上再到九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星欣賞音樂會，由電影配樂歌曲原唱者，包括本地音樂單位周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英(麗英@小薯茄)、顏培珊、KINKI盧芷韻、樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅及Harbor Homme，再加上台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，現場演繹多首於電影中出現的歌曲，提供一氣呵成的視聽之娛。
【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會活動詳情：
電影試映
日期：6月22日(星期四，端午節)
地點：九龍灣嘉禾MegaBox、星影匯Metroplex戲院
場次：下午4時、4時10分、4時20分、5時55分、6時05、6時15分
音樂會
地點：Star Hall匯星(九龍灣國際展貿中心3樓)
時間：晚上8時30鈕
音樂會長度約120分鐘（不設中場休息）
票價：$690(A區電影門票乙張＋A區音樂會門票乙張＋電影原聲大碟乙隻)
$590(B區電影門票乙張＋B區音樂會門票乙張)
$390(C區電影門票乙張＋C區音樂會門票乙張)
售票：bit.ly/HongKongConcert
節目查詢：[email protected]