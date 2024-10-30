《回望》早期影像藏品展 藏品見證中國百年史 (有片)

香港歷史博物館獲「夢周文教基金會」慷慨捐贈逾2.4萬件彌足珍貴的中國影像藏品，其中大部分為清末民國的照片，內容廣泛，題材多樣，是極為罕見有關中國影像的全面收藏。因此博物館特別舉辦的《回望──夢周文教基金會早期中國影像藏品展》，更在博物館設專題展廳「夢周歷史影像及文化館」，紀念今次重要的捐贈活動。
首批展出逾逾500件影像精品
是次《回望》展覽展示其中逾500件影像精品，內容涵蓋第二次鴉片戰爭、洋務運動、甲午戰爭、八國聯軍及日俄戰爭等重要歷史事件，也有當時的城市景觀、歷史建築、百姓生活，以及反映早期攝影技術發展的各種攝影材質，和不同格式的照片等，記載了中國自19世紀中葉後經歷的重要事件外，亦可見清末民初的城市景觀、歷史建築、百姓生活；更是攝影技術在不同階段發展的鮮活例證，是了解香港及中國歷史，以及民初生活的重要見證。
180年前的影像展品
《回望》精選展品，包括攝於180年前、現存最早期的中國影像照片之一，澳門南灣的照片；也有早年最具代表性中外攝影師的標誌性作品、玻璃底片、立體相片和手工上色相片等展品。是次展覽所記錄的中國影像，宏觀及微觀視覺兼備，是瞭解百年前中國面貌的絕佳材料。
此外，《回望》展覽還包括公眾導賞服務、主題講座系列及工作坊，歡迎對歷史有興趣的市民參與，而今次活動是第四屆「粵港澳大灣區文化藝術節」項目之一。