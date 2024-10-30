《回望》早期影像藏品展 藏品見證中國百年史 (有片)

香港歷史博物館獲「夢周文教基金會」慷慨捐贈逾2.4萬件彌足珍貴的中國影像藏品，其中大部分為清末民國的照片，內容廣泛，題材多樣，是極為罕見有關中國影像的全面收藏。因此博物館特別舉辦的《回望──夢周文教基金會早期中國影像藏品展》，更在博物館設專題展廳「夢周歷史影像及文化館」，紀念今次重要的捐贈活動。

首批展出逾逾 500 件影像精品

是次《回望》展覽展示其中逾500件影像精品，內容涵蓋第二次鴉片戰爭、洋務運動、甲午戰爭、八國聯軍及日俄戰爭等重要歷史事件，也有當時的城市景觀、歷史建築、百姓生活，以及反映早期攝影技術發展的各種攝影材質，和不同格式的照片等，記載了中國自19世紀中葉後經歷的重要事件外，亦可見清末民初的城市景觀、歷史建築、百姓生活；更是攝影技術在不同階段發展的鮮活例證，是了解香港及中國歷史，以及民初生活的重要見證。