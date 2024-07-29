《填詞L》唱作人謝雅兒 9月新蒲崗舉行《最後一次》演唱會

因為電影《填詞L》，唱作人謝雅兒終於被大眾認識，更為她帶來香港金像獎「最佳原創電影歌曲」獎。這一切絕非僥倖，29歲的她早已整裝待發，由小時候用電子辭典錄下自己的聲音開始，到大學時代一次又一次的歌唱比賽，期間參與不少配音及錄音工作，2019年她更到西班牙修讀聲樂。

今年謝雅兒正式走到鎂光燈下，為了走得更遠，9月中她將到台灣修讀國立臺北藝術大學(北藝大)的表演藝術碩士課程。而她憑《填詞魂》備受注目，其實謝雅兒筆下早已有不少音樂作品，因此決定於「暫別」前完成終極目標，舉辦首個個人演唱會。