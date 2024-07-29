《填詞L》唱作人謝雅兒 9月新蒲崗舉行《最後一次》演唱會

因為電影《填詞L》，唱作人謝雅兒終於被大眾認識，更為她帶來香港金像獎「最佳原創電影歌曲」獎。這一切絕非僥倖，29歲的她早已整裝待發，由小時候用電子辭典錄下自己的聲音開始，到大學時代一次又一次的歌唱比賽，期間參與不少配音及錄音工作，2019年她更到西班牙修讀聲樂。
今年謝雅兒正式走到鎂光燈下，為了走得更遠，9月中她將到台灣修讀國立臺北藝術大學(北藝大)的表演藝術碩士課程。而她憑《填詞魂》備受注目，其實謝雅兒筆下早已有不少音樂作品，因此決定於「暫別」前完成終極目標，舉辦首個個人演唱會。
謝雅兒宣布將於9月6日，在新蒲崗東蒲胡李名靜體育館舉行《最後一次》演唱會，門票於今日早上開賣。對於首個個人演唱會取名為《最後一次》，她笑稱並非往後不再開騷：「我講嘅係心態！今次係好難得嘅機會，真係冇諗過攞到金像獎之後，大家有咁大迴響，覺得我係用生命去唱。我好感動，的確，如果每次都抱住『最後一次』嘅決心，之後嘅每次都係賺咗，而且更顯得每次嘅珍貴同重要。」謝雅兒指，不知唱完這場演唱會，日後還有沒有機會在開個唱，所以她與團隊決定用《最後一次》這個名稱。
正在為演唱會準備歌單的謝雅兒指， 2020年開始已經創作不少單曲，更推出過首張個人EP《光》：「為咗好好答謝大家，希望今次可以唱晒我嘅作品俾大家聽。其實大家欣賞我喺金像獎嗰晚嘅演出，所有嘅鼓勵同支持，都俾咗好多信心同動力我，之前有人話金像獎先係《填詞L》嘅真正結局，對我嚟講，呢個係最美麗嘅開始。」