《多啦A夢》配音員林保全 陪伴幾代港人成長的聲音

林保全毛遂自薦加入無綫配音組 聲音演繹多啦A夢逾30年 1982年，無綫電視在兒童節目《430穿梭機》啟播粵語版《叮噹》（現稱《多啦A夢》），當年為機械貓多啦A夢配音的，正是林保全。這項配音工作，他一做便是30多年，直至2015年病逝。 林保全在20歲時，看到無綫配音劇《泰山》，覺得姜中平為角色配音很出色，因而對配音工作產生興趣。當時，林保全對配音是一竅不通，也沒有經驗，卻膽粗粗寫信到電視台自薦。之後便加入了無綫配音組工作，跟隨資深配音員譚炳文、丁羽學習。 林保全在配音界打滾40多年，曾聲音演繹數以千計的角色，而最深入民心的，自然是多啦A夢，還有是《忍者小靈精》俏皮貓、《足球小將》林源三、《龍珠》天津飯、《聖鬥士星矢》紫龍、《火影忍者》劇場版的自來也，以及《鐵齒銅牙紀曉嵐》系列的和珅、《大長今》姜德久和《東京愛的故事》的永尾原治。 延伸閱讀：2013年獨遊香港 2023年結伴暢遊 黃鴨重臨 療癒心靈給港人打氣

林保全用中氣壓聲配多啦A夢 聲帶痛楚仍敬業樂業 回想林保全入行時零經驗，但憑着天分，反應快、咬字準確、說話清楚，以及後天的努力，多讀報紙改善說話，結果成為資深配音員。 林保全曾表示，為多啦A夢配音是很費力的事。剛開始配音時，他為了貼近日本版女配音員較尖的聲音，會「用中氣壓把聲出來，聲帶會痛」，幸好對他的聲線並無長遠影響。 由於每年都會為《多啦A夢》配音，林保全表示，約配音五、六年後，開始喜歡上他配音的角色多啦A夢，喜歡其經常幫助主角大雄。多啦A夢更走進他的生活，家中的杯、碗都見到多啦A夢的身影。《多啦A夢》的配音工作亦佔據了他人生重要的一席位。

在尖沙咀星光大道的「100%多啦A夢&FRIENDS」外戶展區，豎立13位香港電影工作者的漫畫化人形造型，當中包括為《多啦A夢》配音的已故配音員林保全。(圖片來源：All Rights Reserved官方圖片)

林保全感恩多啦A夢成代表作 電影配音對白「真係要走啦！」一言成讖 林保全從沒想過，為多啦A夢配音會成為他的代表作，但既開心又感恩碰到這個角色，令大眾認識他，成為陪伴很多70後至00後人成長的聲音，帶給他們童年歡樂和回憶。 因此，當2015年林保全突然離世時，很多人忍不住傷心甚至流淚。尤其記得，那年農曆年上映的《STAND BY ME：多啦A夢》是他的電影配音遺作，當中的對白「我唔可以留喺度，真係要走啦！」就如現實寫照，一語成讖，特別惹人傷感。 在明天開幕的「100%多啦A夢&FRIENDS」外戶展區中，其中豎立了林保全的漫畫化人形造型，以作致敬。 延伸閱讀：滿載童年回憶的《閃電傳真機》