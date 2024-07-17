《多啦A夢》配音員林保全 陪伴幾代港人成長的聲音

7月13日香港舉行多啦A夢大型展覽「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，你喜歡這隻機械貓嗎？還記得已故資深配音員林保全為多啦A夢配音的聲音嗎？
不管叫叮噹還是多啦A夢，它是港人的童年回憶，而林保全那把充滿童趣的聲音，更是陪伴幾代香港人成長的聲音，令人懷念！
文章出處：「當代中國」網站
林保全毛遂自薦加入無綫配音組 聲音演繹多啦A夢逾30年
1982年，無綫電視在兒童節目《430穿梭機》啟播粵語版《叮噹》（現稱《多啦A夢》），當年為機械貓多啦A夢配音的，正是林保全。這項配音工作，他一做便是30多年，直至2015年病逝。
林保全在20歲時，看到無綫配音劇《泰山》，覺得姜中平為角色配音很出色，因而對配音工作產生興趣。當時，林保全對配音是一竅不通，也沒有經驗，卻膽粗粗寫信到電視台自薦。之後便加入了無綫配音組工作，跟隨資深配音員譚炳文、丁羽學習。
林保全在配音界打滾40多年，曾聲音演繹數以千計的角色，而最深入民心的，自然是多啦A夢，還有是《忍者小靈精》俏皮貓、《足球小將》林源三、《龍珠》天津飯、《聖鬥士星矢》紫龍、《火影忍者》劇場版的自來也，以及《鐵齒銅牙紀曉嵐》系列的和珅、《大長今》姜德久和《東京愛的故事》的永尾原治。
林保全用中氣壓聲配多啦A夢 聲帶痛楚仍敬業樂業
回想林保全入行時零經驗，但憑着天分，反應快、咬字準確、說話清楚，以及後天的努力，多讀報紙改善說話，結果成為資深配音員。
林保全曾表示，為多啦A夢配音是很費力的事。剛開始配音時，他為了貼近日本版女配音員較尖的聲音，會「用中氣壓把聲出來，聲帶會痛」，幸好對他的聲線並無長遠影響。
由於每年都會為《多啦A夢》配音，林保全表示，約配音五、六年後，開始喜歡上他配音的角色多啦A夢，喜歡其經常幫助主角大雄。多啦A夢更走進他的生活，家中的杯、碗都見到多啦A夢的身影。《多啦A夢》的配音工作亦佔據了他人生重要的一席位。
林保全感恩多啦A夢成代表作 電影配音對白「真係要走啦！」一言成讖
林保全從沒想過，為多啦A夢配音會成為他的代表作，但既開心又感恩碰到這個角色，令大眾認識他，成為陪伴很多70後至00後人成長的聲音，帶給他們童年歡樂和回憶。
因此，當2015年林保全突然離世時，很多人忍不住傷心甚至流淚。尤其記得，那年農曆年上映的《STAND BY ME：多啦A夢》是他的電影配音遺作，當中的對白「我唔可以留喺度，真係要走啦！」就如現實寫照，一語成讖，特別惹人傷感。
在明天開幕的「100%多啦A夢&FRIENDS」外戶展區中，其中豎立了林保全的漫畫化人形造型，以作致敬。
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黃昕瑜接棒林保全為多啦Ａ夢配音 齊認識其他主角的配音員
這次巡迴展以多啦Ａ夢及其朋友為主題，而《多啦A夢》香港電視版中，除了為多啦Ａ夢配音的林保全外，一眾主角的聲音演繹者，你又認識嗎？
自從林保全離世後，多啦A夢的配音重任就落在黃昕瑜身上，今年5月的維港多啦Ａ夢無人機匯演中，用聲音演繹這隻機械貓的就是黃昕瑜。
至於多啦Ａ夢的好朋友大雄，第一代配音員是曾慶珏，已故的盧素娟也曾經配過一段日子，而現時由陸惠玲為大雄配音。
大雄的好朋友靜宜（現為靜香），先由孫明貞負責配音，至1994年移居加國後，由梁少霞接捧，而最新一代的靜香由成瑤孆配音。
大雄的同學技安（現為胖虎）先後有五位配音員負責，分別是馮志潤、李智良、郭志權、陳卓智和最新一代的黃啟昌。另一同學阿福（現為小夫），第一代配音員是方煥蘭，其後由黃鳳英接捧，也是最新一代的配音員。
儘管我們已經長大了，不再是孩童，但《多啦A夢》為我們帶來的童年開心回憶，是不會磨滅的；負責聲音演繹多啦A夢的林保全和一眾角色的配音員，陪伴幾代港人成長，更是功不可沒。