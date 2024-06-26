ICQ今日正式停用「喔噢」成絕響　即時訊息始祖歷史玩法回憶殺

ICQ破格即時訊息對話 ICQ於1996年面世，是免費文字訊息的始祖，由以色列公司Mirabilis創立，以「I Seek You」命名。公司於1998年被美國網絡巨頭AOL收購，後來於2010年轉手至俄羅斯的Mail.Ru。於2000年間最高峰時期，全球曾有超過一億用戶及每日2500萬活躍使用者，當時上網還是使用撥號連線，相信不少人曾經為玩ICQ而對路由器發出的撥號聲極為熟悉（或厭惡）。 用家註冊後可獲派一個順序的號碼，最初的號碼由10000開始，只得5個數目字，後來用戶倍增後加至6至9位數字。用戶之間可以進行一對一的私人談話，傳送文字及文件等，後來亦有聊天室可以多人對話。更可以使用隨機對話功能跟陌生人溝通，可說是第一代交友軟件，應該也有人曾在ICQ識新朋友，甚至約出來見面的經歷吧？ WhatsApp新功能陸續公布 一文睇清有咩更新（不斷更新）