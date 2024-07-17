《多啦A夢》配音員林保全 陪伴幾代香港人成長的聲音

《多啦A夢》配音員林保全 陪伴幾代港人成長的聲音

林保全用中氣壓聲配多啦A夢 聲帶痛楚仍敬業樂業 回想林保全入行時零經驗，但憑着天分，反應快、咬字準確、說話清楚，以及後天的努力，多讀報紙改善說話，結果成為資深配音員。 林保全曾表示，為多啦A夢配音是很費力的事。剛開始配音時，他為了貼近日本版女配音員較尖的聲音，會「用中氣壓把聲出來，聲帶會痛」，幸好對他的聲線並無長遠影響。 由於每年都會為《多啦A夢》配音，林保全表示，約配音五、六年後，開始喜歡上他配音的角色多啦A夢，喜歡其經常幫助主角大雄。多啦A夢更走進他的生活，家中的杯、碗都見到多啦A夢的身影。《多啦A夢》的配音工作亦佔據了他人生重要的一席位。 ICQ今日正式停用「喔噢」成絕響 即時訊息始祖歷史玩法回憶殺

在尖沙咀星光大道的「100%多啦A夢&FRIENDS」外戶展區，豎立13位香港電影工作者的漫畫化人形造型，當中包括為《多啦A夢》配音的已故配音員林保全。(圖片來源：All Rights Reserved官方圖片)