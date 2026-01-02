《排球少年!!》主題Cafe登陸尖沙咀 五校主題場景佈置及餐點同步登場

動漫迷注意！《排球少年!!》主題Cafe登陸香港，由台灣人氣主題餐廳 FANFANS CAFE 聯乘尖沙咀 Awesome Bar & Café，打造期間限定《排球少年!!》主題咖啡廳，將於 2026 年 1 月 6 日開幕。是次主題 Café 以動畫中五大人氣高校為核心，結合場景佈置與主題餐點，讓粉絲猶如走進熱血沸騰的排球賽場，是動漫迷必到朝聖熱點。

主題咖啡廳以《排球少年!!》經典元素為設計主軸，重點呈現烏野、青葉城西、音駒、梟谷學園、稻荷崎五所人氣高校。由入口動線、牆身背板到座位區，均融入各校代表色與隊伍特色，並設有多幅經典動畫畫面，讓粉絲在同一空間內一次過感受五大高校的熱血氛圍。

五校主題餐單

餐單設計同樣圍繞「學校主題」，特別推出五校主題套餐，每款餐點均以該校的代表色、角色形象及隊伍風格作為靈感。主餐包括烏野高中的咖喱雞肉黑米飯、青葉城西高中的慢煮雞胸青醬意大利麵等，視覺與味覺兼備；甜品與飲品亦充滿細節，如音駒高中的蘋果撻配士多啤梨雪糕、梟谷學園高中檸檬芝士蛋糕、青葉城西高中薄荷雪糕朱古力芭菲杯以及日向翔陽香橙梳打等，每款甜品與飲品皆有附送相應主題角色特典。讓粉絲一試即能代入角色世界。