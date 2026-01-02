《排球少年!!》主題Cafe登陸尖沙咀 五校主題場景佈置及餐點同步登場

動漫迷注意！《排球少年!!》主題Cafe登陸香港，由台灣人氣主題餐廳 FANFANS CAFE 聯乘尖沙咀 Awesome Bar & Café，打造期間限定《排球少年!!》主題咖啡廳，將於 2026 年 1 月 6 日開幕。是次主題 Café 以動畫中五大人氣高校為核心，結合場景佈置與主題餐點，讓粉絲猶如走進熱血沸騰的排球賽場，是動漫迷必到朝聖熱點。
五大高校主題場景 沉浸式還原動畫世界
主題咖啡廳以《排球少年!!》經典元素為設計主軸，重點呈現烏野、青葉城西、音駒、梟谷學園、稻荷崎五所人氣高校。由入口動線、牆身背板到座位區，均融入各校代表色與隊伍特色，並設有多幅經典動畫畫面，讓粉絲在同一空間內一次過感受五大高校的熱血氛圍。
五校主題餐單
餐單設計同樣圍繞「學校主題」，特別推出五校主題套餐，每款餐點均以該校的代表色、角色形象及隊伍風格作為靈感。主餐包括烏野高中的咖喱雞肉黑米飯、青葉城西高中的慢煮雞胸青醬意大利麵等，視覺與味覺兼備；甜品與飲品亦充滿細節，如音駒高中的蘋果撻配士多啤梨雪糕、梟谷學園高中檸檬芝士蛋糕、青葉城西高中薄荷雪糕朱古力芭菲杯以及日向翔陽香橙梳打等，每款甜品與飲品皆有附送相應主題角色特典。讓粉絲一試即能代入角色世界。
限定杯墊特典
此外，凡於活動期間購買一杯飲品，即可隨機獲贈《排球少年!!》主題限定特典杯墊乙個。
《排球少年!!》主題咖啡廳活動詳情
日期： 2026年1月6日至2026年2月13日
地點： 尖沙咀科學館道14號新文華中心地下1D及1樓100號舖 Awesome Bar & Café（尖東站P2出口步行約8分鐘/紅磡站D1出口步行約6分鐘）
營業時間： 11:30 至 22:00（最後點餐時間 21:00）