《接棒未來》第三部曲「傳檔」 四大面向呈現逾50件視覺作品

由藝術組織「設計光譜」舉辦的《接棒未來》展覽，早前於5月及7月成功舉辦第一部分「過界」及第二部分「超頻」，為展覽帶來序幕及奠定探索基礎，繼而引領探討設計，如何因應時代的不同需要將傳承過程進化。壓軸的第三部份「傳檔」，將繼續遊走於充滿活力的深水埗區。
展品來自全球各地
「傳檔」是《接棒未來》第一和第二部分的接續及延伸，展示設計如何能提升傳承價值的可見性，開拓於不同情況下保存和應用的可能性。誠邀公眾參與，一同以新思維將好事物傳承下去。
「傳檔」匯集前兩部分精華，展出包括來自本地、內地、澳門、英國、美國、法國、荷蘭、意大利、冰島、日本及韓國等多地的設計項目。策展人梁展邦(Michael Leung)，以四大面向呈現近50多個項目，在視覺上帶來全新體驗。
當中包括以全新面貌亮相的「預言存檔」項目，將公眾於第一部分「過界」中的分享，對於改善城市和提升日常生活質素的想法，轉化為一場視覺之旅，呈現我們對更美好未來的共同願景。《接棒未來——傳檔》逢星期二、六設有免費公眾導賞團，歡迎團體、院校及機構預約參觀，領略設計無盡可能。
《接棒未來——傳檔》導賞團詳情：
逢星期二：下午2時至2時45分(普通話)、下午4時至4時45分(英語)
逢星期六：上午11時30分至下午12時15分(粵語)、下午2時至2時45分(粵語)
場地：九龍深水埗通州街280號地下
名額：每節15人
查詢及申請導賞：【接棒未來】展覽第三部分：「傳檔」公眾導賞團 Tickets, Sham Shui Po | Eventbrite
展覽包括社區深度探索
而「設計光譜」邀請市民參與《接棒未來——傳檔》展期的周末所舉辦的精彩活動，包括「街坊帶路」的深水埗紡織業發展深度遊、「Dress Green」舊校服升級再造、「羅氏針織工作坊」襟花針織工作坊和「Milk Design」設計思維X飲茶體驗，以及「餘果香港」山檸柑康普茶工作坊。活動已經開始報名，請緊貼設計光譜網站及社交平台上的資訊！
而入場即參觀者，可獲贈「設計光譜」與本地藝術家Katol聯乘的「展覽限定刺繡熨章」，共4款隨機送出！現場特設環保手作體驗，歡迎帶同家中舊衣服舊布袋參加。