《接棒未來》第三部曲「傳檔」 四大面向呈現逾50件視覺作品

由藝術組織「設計光譜」舉辦的《接棒未來》展覽，早前於5月及7月成功舉辦第一部分「過界」及第二部分「超頻」，為展覽帶來序幕及奠定探索基礎，繼而引領探討設計，如何因應時代的不同需要將傳承過程進化。壓軸的第三部份「傳檔」，將繼續遊走於充滿活力的深水埗區。

展品來自全球各地

「傳檔」是《接棒未來》第一和第二部分的接續及延伸，展示設計如何能提升傳承價值的可見性，開拓於不同情況下保存和應用的可能性。誠邀公眾參與，一同以新思維將好事物傳承下去。

「傳檔」匯集前兩部分精華，展出包括來自本地、內地、澳門、英國、美國、法國、荷蘭、意大利、冰島、日本及韓國等多地的設計項目。策展人梁展邦(Michael Leung)，以四大面向呈現近50多個項目，在視覺上帶來全新體驗。

當中包括以全新面貌亮相的「預言存檔」項目，將公眾於第一部分「過界」中的分享，對於改善城市和提升日常生活質素的想法，轉化為一場視覺之旅，呈現我們對更美好未來的共同願景。《接棒未來——傳檔》逢星期二、六設有免費公眾導賞團，歡迎團體、院校及機構預約參觀，領略設計無盡可能。

《接棒未來——傳檔》導賞團詳情：

逢星期二：下午 2 時至 2 時 45 分 ( 普通話 ) 、下午 4 時至 4 時 45 分 ( 英語 )

逢星期六：上午 11 時 30 分至下午 12 時 15 分 ( 粵語 ) 、下午 2 時至 2 時 45 分 ( 粵語 )

場地：九龍深水埗通州街 280 號地下