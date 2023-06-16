「燒肉LIKE」期間限定鮑魚套餐　 $108食到鮑魚+牛肉 最新大埔新達廣場店同步開幕

來自日本東京、一位難求的一人燒肉專門店「燒肉 LIKE」又開新店，今次選址大埔新達廣場，讓更多「孤獨的美食家」都可以輕鬆歎盡高品質一人燒肉！鄰近大埔墟港鐵站的新店佔地約1,400平方呎，設有38個無煙烤爐，加上先進除煙技術，讓顧客無懼油煙，時刻享受正宗的日式「一人前」燒肉體驗！店方不定期推出限定牛肉部位，今次就選擇其中一款香港人至愛的海鮮鮑魚， 推出「鮑魚套餐」，由即日起至7月4日於全線分店推出，$108就可以食到鮮甜鮑魚加軟嫩牛肉！套餐跟配白飯、和風湯及迷你沙律或泡菜，另有多款特製醬料選擇，讓顧客能自選配搭，變換不同的醬汁享用鮮甜海鮮及不同部位的牛肉，隨心獨創個人燒肉風格，另有單點鮑魚供應($42/2隻)。

「燒肉LIKE」鮑魚套餐│ 第 13 店 6 月下旬進駐黃大仙

「鮑魚套餐」配搭牛五花及牛板腱，先將原隻鮑魚以中火烤約3至4分鐘呈金黃色，只需輕輕以黑胡椒及海鹽調味；牛五花油脂均勻，輕烤至外層焦香，令油脂滋滋作響、焦香四溢；而牛板腱則略帶嚼勁，烤至肉心熟成、表面焦脆後更是肉香撲鼻。停不了的新店消息！繼大埔新達廣埸店後，「燒肉 LIKE」宣佈將於6月下旬和黃大仙的燒肉控見面，從此九龍區又多一個燒肉新蒲點！更多詳情將於稍後公布。

大埔新達廣場一樓A019-A020號舖 │2669 2778

營業時間：星期一至日上午11時30分至晚上10時（最後下單時間：晚上9時，營業時間可能有變）