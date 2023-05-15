「維他奶™山水™有機豆腐」系列 健康飲食新煮意 (附食譜)

香港人縱使生活繁忙，仍對健康飲食有所追求。因此，不少上班族或小型家庭都會親自入廚，挑選有機、天然的食材，為家人準備健康菜色。有見及此，「維他奶™山水™」推出全新「有機蒸煮嫩豆腐」220 克包裝，小盒包裝切合小型家庭食用份量，「一盒一餸」，即開即煮，瞬間就烹調好有機豆腐料理，比叫外賣更快，讓您同摯愛時刻都可以食得健康有營！

一撕即食 大豆味香濃細緻

「維他奶™山水™有機豆腐」系列均榮獲美國USDA認證，嚴選一級非基因改造有機大豆，其質量、色澤及水份均屬最高級別，保留大豆優質植物蛋白質；種植過程絕不施用化學農藥及化學肥料，讓您食得安心又健康；同時秉承傳統石磨鮮製工藝，讓大豆味更香濃細緻，保持豆腐口感嫩滑。「維他奶™山水™有機豆腐」系列於香港新鮮製造^，不添加防腐劑，每一盒豆腐均經過巴士德加熱消毒處理，一撕即可食用，讓您輕鬆品嚐香濃嫩滑的大豆滋味。