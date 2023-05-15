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生活
2023-05-15 20:24:44

「維他奶™山水™有機豆腐」系列 健康飲食新煮意 (附食譜)

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小盒包裝切合小型家庭食用份量，「一盒一餸」，即開即煮。瞬間就烹調好有機豆腐料理。

小盒包裝切合小型家庭食用份量，「一盒一餸」，即開即煮。瞬間就烹調好有機豆腐料理。

香港人縱使生活繁忙，仍對健康飲食有所追求。因此，不少上班族或小型家庭都會親自入廚，挑選有機、天然的食材，為家人準備健康菜色。有見及此，「維他奶山水」推出全新「有機蒸煮嫩豆腐」220 克包裝，小盒包裝切合小型家庭食用份量，「一盒一餸」，即開即煮，瞬間就烹調好有機豆腐料理，比叫外賣更快，讓您同摯愛時刻都可以食得健康有營！

一撕即食 大豆味香濃細緻

「維他奶山水有機豆腐」系列均榮獲美國USDA認證，嚴選一級非基因改造有機大豆，其質量、色澤及水份均屬最高級別，保留大豆優質植物蛋白質；種植過程絕不施用化學農藥及化學肥料，讓您食得安心又健康；同時秉承傳統石磨鮮製工藝，讓大豆味更香濃細緻，保持豆腐口感嫩滑。「維他奶山水有機豆腐」系列於香港新鮮製造^，不添加防腐劑，每一盒豆腐均經過巴士德加熱消毒處理，一撕即可食用，讓您輕鬆品嚐香濃嫩滑的大豆滋味

「維他奶™山水™有機豆腐」系列均榮獲美國USDA認證，嚴選一級非基因改造有機大豆。

「維他奶™山水™有機豆腐」系列均榮獲美國USDA認證，嚴選一級非基因改造有機大豆。

「維他奶山水有機豆腐」系列 多款豆腐產品可供選擇

除了全新「有機蒸煮嫩豆腐」220克包裝外，「維他奶山水有機豆腐」系列更備有多款豆腐產品可供選擇，包括蒸煮嫩豆腐350克、煎釀滑豆腐350克及硬豆腐300克，貼心滿足您對大豆真味及入廚的追求，配搭不同食材，煮法多變，定能為摯愛家人送上不同滋味的「有機」菜式

維他奶™山水™有機豆腐系列特色一覽

維他奶™山水™有機豆腐系列特色一覽

6款簡易豆腐菜色食譜

還在煩惱今晚預備甚麼菜式？馬上收藏簡易豆腐菜色食譜，即開即煮，為您的家人及摯愛炮製健康又好滋味的窩心豆腐料理！

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