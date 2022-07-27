「芫荽控」必試！ 芫荽Spa療程 用新鮮芫荽磨砂＋按摩＋敷勻全身

不少人對於芫荽(芫茜) 的喜好都很兩極，這種植物雖然「重口味」，不過其實具有降血糖、增加免疫力及促進消化等功效，用於皮膚更有減緩皮膚老化、消炎及舒緩功效！位於尖沙咀的全新按摩美容概念店山上田下，就推出獨家的「芫荽Spa按摩療程」，每日入手新鮮有機芫荽，療程每個程序、以至完成療程的飲品都加入新鮮芫荽，各位「芫荽控」不要錯過了！

山上田下以大自然和禪靜理念為基礎，室內裝潢亦滲入日本侘寂美學的禪修文化，營造舒適平靜的氛圍；堅持以不使用有害化學成份，每個按摩療程均配搭各種不同功能的香薰精油，針對並舒緩各種由壓力產生的問題。部分更會加入敲擊頌缽，透過聲音調和氣場，為疲憊身軀釋放負能量。

每日入手新鮮芫荽

芫荽Spa按摩療程由山上田下獨創，也是其王牌療程。由於芫荽有消炎作用，療程特別適合濕疹或敏感肌膚人士，幫助舒緩放鬆。過程選用澳洲有機芫荽精油，再加上每日由有機店舖入手的有機芫荽，用料絕對有誠意。療程先會用頌缽放鬆身心，以溫和而持久的獨特聲頻，改善肌肉緊繃、釋放壓力，去除雜念平靜思緒。