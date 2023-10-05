《迪士尼公主巡迴演唱會》11月登陸澳門威尼斯人 觀眾可Cosplay進場 門票10月6公開發售【內附詳情】

澳門威尼斯人與AEG presents Asia及棋人娛樂將共同呈獻四場《迪士尼公主巡迴演唱會》，於2023年11月10日至12日假威尼斯人劇場舉行。門票將於10月6日（星期五）中午12時起透過金光票務公開發售。
迪士尼公主系列的音樂伴隨著不少粉絲成長。在這巡迴演唱會上，迪士尼粉絲們可以現場欣賞多姿多彩的動畫表演，配合世界級的舞台燈光及音響效果，沉醉於迪士尼公主的魔力中。
演唱會上，一眾曾參演不同迪士尼作品的百老匯明星將為觀眾獻唱多首膾炙人口的迪士尼歌曲，包括《Let it Go》《A Whole New World》《How Far I’ll Go》《Colours of the Wind》及《Almost There》等。這些屢獲殊榮的表演者亦將分享參演迪士尼舞台及影視製作時的幕後趣事，帶領觀眾走進夢幻般的童話世界。
《迪士尼公主巡迴演唱會》時長約兩個小時，包括中場休息。每場音樂會由四位「公主」和一位「王子」主演。觀眾可打扮成自己喜愛的迪士尼公主或王子，營造充滿歡樂的觀演氛圍，留下難忘回憶。
迪士尼公主巡迴演唱會
日期及時間：
2023年11月10（星期五）晚上8時
2023年11月11（星期六） 下午2時，晚上8時
2023年11月12（星期日） 下午2時
場地：澳門威尼斯人 威尼斯人劇場
票價：
澳門幣 / 港幣 888元（VIP 區）
澳門幣 / 港幣 688元（A 區）
澳門幣 / 港幣488元（B 區）
澳門幣 / 港幣 288元（C區）
售票處：金光票務
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