「香港國際海洋節」海洋主題大型嘉年華 海洋保育專區/海洋保育論壇/海洋保育大電影

香港由漁村發展成今日世界海運貿易港，海洋與香港的自然、文化、經濟發展密不可分，有賴得天獨厚的地利優勢—座擁壯麗的海岸線，為南中國海的沿岸重要城市並處於太平洋的前緣。特區政府一直致力保護海洋，並支持維護海洋生態平衡和可持續發展，使得香港海洋物種數量保持高水平，保障了我們共同擁有的海洋寶貴資產。 以海洋為主題 三日大型嘉年華 「香港國際海洋節」為一連串以海洋為主題的大型嘉年華，活動選址請留意主辦單位稍後公佈。週末一連三日的豐富節目包括海洋保育專區(攤位/工作坊)、環保海洋美食區、海洋藝術專區、海洋保育論壇、海洋保育大電影、香港國際海洋節演唱會等。「香港國際海洋節」希望通過藝術與娛樂，可以創新且更具吸引力形式，推動公眾參與可持續的海洋保育活動，藉以提升並鞏固香港在國際海洋保育的形象。

「香港國際海洋節」期望可籍此籌募捐款，未來用於香港及鄰近地區(大灣區)日後的海洋保育活動經費，以加強國際間的海洋保育合作和知識分享，共同解決跨境海洋保育問題，推動全球範圍內的海洋保育行動。除了三日大型嘉年華，「香港國際海洋節」於全年為學校、社區和企業等持續提供海洋保育的教育資源和培訓，促使大眾關注和長期參與海洋保育工作。

香港國際海洋節重點活動包括： 1. 互動體驗—海洋保育專區 ( 免費 ) 「香港國際海洋節」現場設有逾廿多個海洋保育攤位及工作坊，為大眾提供互動學習機會，互動體驗攤位：「AR 臨界距離」、ADEX 世界最大數碼水底攝影展、ADEX專業美人魚表演、關注鬼網等、可持續漁業、創意工作坊 (海廢藝術、海洋畫作、珍珠手作、培植珊瑚)等。同場設有銷售攤檔，公開發售海洋友善產品及「鬼網 Ghost Nets」(棄置魚網abandoned fishing nets) 海洋廢物再生產品等。

2. 本地合作—環保海洋美食區 「香港國際海洋節」將連同香港多間酒店合作，在活動期誠邀 8-10 間酒店名廚參與，以《選購可持續的海鮮五個原則》為本，因應「香港國際海洋節」主題設計出一系列環保 海鮮餐點/食品共入場人士品嘗，籍此宣揚可持續的海洋食材。 3. 文化藝術—海洋藝術專區 ( 免費 ) 「香港國際海洋節」特別邀請到國際知名日本書道家万美Mami，為「香港國際海洋節」設計活動T恤，並誠邀在活動期間，用她創作的Calligraf2ity風格，並即場表演大型書法。

4. 學術交流—海洋保育論壇 ( 免費 ) 「香港國際海洋節」邀請政府機構、非政府組織、學術界和企業建立合作夥伴關係。藉著舉辦「香港國際海洋節」的契機，海洋保育論壇將邀請來自亞太地區及全球的專業人士、學者、研究人員和組織參與，透過交流和合作，共同討論和應對海洋保育所面對的挑戰，發掘創新方案和可持續策略。 Valerie Taylor & Hidy Yu 5. 電影播放—海洋保育大電影 ( 免費 ) 「香港國際海洋節」精選多部海洋保育電影，向大眾呈現海洋生態系統、海洋生物多樣性、海洋污染等主題的紀錄片或劇情片。主辦單位會在電影播放之前或之後，安排討論或講座環節，邀請專家或學者講解海洋保育相關的議題，集思廣益，並鼓勵大眾積極參與海洋保育行動。

6. 香港國際海洋節演唱會 演唱會場次：一連3場(每晚 1 場) 演出歌手：3場演出歌手將稍後公佈慈善門票：每晚將安排過百張免費慈善門票送予慈善機構受惠機構：如活動因贊助、門票或其他因素得出盈餘，主辦單位將全數捐到「Bling Bling Ocean Foundation Ltd.」(Reg.No. :91/19142) ，用作舉辦恆常的保育活動。