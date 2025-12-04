熱門搜尋:
生活
2025-12-04 16:00:00

$10生蠔｜House of Joy悅滿軒推3大冬日優惠 $10生蠔/買一送一/暢飲2小時

$10生蠔｜House of Joy悅滿軒推3大冬日優惠 $10生蠔/買一送一/暢飲2小時

$10生蠔｜House of Joy悅滿軒推3大冬日優惠 $10生蠔/買一送一/暢飲2小時

位於饒宗頤文化館紅磚屋內的House of Joy 悅滿軒主打歐陸料理，餐廳最近特別推出3大冬日優惠，讓食客以超值價錢飽歎高質美食！優惠包括$10生蠔、主廚品鑑套餐買一送一限定優惠 以及2小時暢飲優惠，啱晒年底相約家人好友約會聚餐！

冬日三重限定優惠

優惠一：主廚品鑑套餐買一送一 （即日起至 2026 年 1 月下旬）
主廚品鑑套餐有齊湯、頭盤、主菜及甜品，菜式可自選香煎北海道刺身帶子配紅蝦忌廉汁・海鮮泡沫、烤珍寶大蝦配西班牙紅蝦意大利飯、烤焗西班牙伊比利亞羊扒配自家製羊肉腸等等，非常豐富。主廚品鑑套餐每位原價$688，現進行買一送一限時優惠，可以一人價錢兩人同享。 

優惠二：$10生蠔優惠
凡惠顧晚市單一菜式超過$200，即可以每隻$10 享用新鮮生蠔 (每人限購 6 隻)。 

優惠三：All You Can Drink 暢飲優惠
凡惠顧晚市單一菜式超過$200, 即可以超優惠價$98 – $158 惠顧啤酒, 紅白酒及 Highball 等指定飲品任飲 2 小時，適合聚餐同歡。 

House of Joy 悅滿軒  
地址： 荔枝角青山道 800 號饒宗頤文化館 H 座 (港鐵美孚站 B 出口, 步行約 8 分鐘)  
電話：2286 0268 WhatsApp: 6591 4078 
營業時間：星期一至日 (11:30-22:00) 

