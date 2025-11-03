$8歎KITKAT®新地筒 麥當勞甜品站限定KITKAT®新地 x 美祿®系列

麥記非常進取勤力，每個星期都大推優惠/新品，麥記粉絲真係好充實幸福！今次輪到「KITKAT®新地 x 美祿®系列」登陸全線麥當勞甜品站，特別以聖誕節慶紅綠色系做設計包裝，最正係$8就歎到KITKAT®新地筒，朱古力控怎能抗拒？

三款期間限定優惠甜品 「KITKAT®新地 x 美祿®系列」推出三款期間限定優惠甜品，KITKAT®美祿®恐龍芭菲由香濃朱古力威化味新地，搭配日本直送的經典KITKAT®酥脆威化及美祿®獨特朱古力麥芽風味的KITKAT®美祿®朱古力威化，再加上早餐經典美祿®可可球及香濃美祿®麥芽可可粉，帶來四重濃厚層次，可會勾起你的童年快樂回憶？大家記得使用App專享$14優惠（原價$17），只要在全線麥當勞甜品站櫃檯購買時讓店員掃瞄電子優惠券 QR Code，就能享用優惠，不能用手機點餐。 大家亦可以優惠價歎KITKAT®新地筒（至抵價$8，原價$9.5)以及KITKAT®新地筒配上KITKAT®美祿®朱古力威化（優惠價$10，原價$16.5)。