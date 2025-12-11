@cosme首間海外旗艦店登陸尖沙咀 集合逾8,000款產品/多個日韓牌子首度進駐/送美妝盲袋

日本美妝店＠cosme首間海外旗艦店「@cosme HONG KONG」日前在尖沙咀揭幕，新店樓高3層，佔地逾14,000平方呎，成為東亞地區最大美妝品專門店之一！店內集合逾450個品牌與超過8,000款產品，當中更包括逾30個首次進軍香港的日韓人氣美妝品牌，讓大家一次過體驗 @cosme HONG KONG 獨家販售的美妝精品！無論是經典彩妝、護膚熱賣品，還是限量新品，應有盡有。各樓層都設有不同美妝區域及互動裝置，包括扭蛋機及夾公仔機，讓一眾女生扭出不同牌子的王牌試用裝，即睇詳情！

＠cosme首間海外旗艦店「@cosme HONG KONG」在尖沙咀揭幕

@cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜ @cosme 港日美妝大賞區 一踏入旗艦店門水口，即見到經典的 @cosme 港日美妝大賞區，得獎商品整齊排列，而且種類多元。專區更集合@cosme港日美妝大賞的得獎好物，讓大家輕鬆搜羅到心儀產品；專區同時展出「2025下半年新秀賞」，讓大家率先體驗具潛力的美妝新秀產品。地下同時集合多個海外品牌，包括Tom Ford Beauty、YSL、NARS、Benefit、ESTEE LAUDER、Laura Mercier及Maison Margiela Fragrances等，當然也有不少日本牌子，一步入就有走入百貨公司的感覺！

@cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜@cosme港日美妝大賞區

@cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜ mini COSME 迷你美妝專區 @cosme 的理念是讓顧客輕鬆體驗各品牌的美妝產品，地下的迷你美妝專區，提供多種品牌的美妝試用裝，讓大家以親民價格體驗不同產品。顧客可以先在家中試用幾天，確保產品真正適合自己才入手，減少購買不合適產品的風險，便攜小巧容量，更可滿足旅行需求。

@cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜mini COSME 迷你美妝專區

@cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜ KANEBO Pop-Up 期間限定店 地下同時有期間限定店專區，打響頭陣的有日本品牌KANEBO，限定店精選多款大賞產品，不單可以體驗皇牌滋養彈力活肌日霜、緊緻修護晚霜，同時做肌膚檢測、玩即影即有，更設多款折扣優惠及產品刻名服務。

@cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜ Lululun Pop Up 期間限定店 而1樓亦有另一個期間限定店區域，目前有日本面膜專家Lululun駐守，品牌的多款人氣面膜贏得眾多美妝大獎，至今全球銷售已突破14億塊，數量十分驚人。現場不單有多個優惠，更會派免費試用裝，想試的女生記得去現場試試。

@cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜Lululun Pop Up 期間限定店

@cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜多個日韓牌子首度進駐 日韓藥妝一向深受香港女生歡迎，旗艦店就有多個首度進入香港市場的日韓牌子！2樓專區集合在香港話題度的日韓專櫃品牌及開架商品，涵蓋從知名大牌到優質的小眾品牌，當中更包含眾多 ＠cosme 獨賣的日韓品牌進駐。 首次進入香港市場的日本牌子 ＠cosme 香港旗艦店獨家銷售：UNMIX / muice / tilnus / sorule / PHOEBE BEAUTY UP / EKATO / MOTON / ROAliu ＠cosme 香港獨家銷售：Enamor / HOR / Cher-Couleur 首次進入香港市場的韓國牌子 Beauty of Joseon / LAKA / Dr. For Hair / Anua / d'Alba / Genabelle / Whipped / Purito Seoul / OOTD / 107 / Milktouch / Ultru / Laundryou / PODL / Makeprem / The Lab by Blandoux / Heveblue / Dinto / Nuse / Narka / Two Slash Four / Mude / Heart Percent / Milktouch / Entrophy Beauty / Son & Park / Javin De Seoul / Risky / Tiny Wonder / VERAMORE

@cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜扭蛋及 夾公仔機 2樓的另一大賣點，是必定有獎的扭蛋或夾公仔機，只要消費滿指定金額即可以玩，而且有多個牌子可選，扭出心儀產品的迷你試用裝！

@cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜肌膚檢測區 @cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜肌膚檢測區 要買到啱用的產品，當然要先了解自己肌膚需要，2樓的肌膚檢測區有多款先進的肌膚檢測儀器，可深入分析肌膚狀況，測試出13種肌膚狀態，包括水分、油脂、彈性及膚色等多項指標，並根據肌膚類型和問題，量身打造客製化的護膚方案，針對性地推薦最適合的護膚產品。

@cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜面膜牆 震撼視覺的面膜牆由多個牌子的面膜組成，琳琅滿目，從鎖水、亮白到修復等，應有盡有，而且有單片裝發售，入手時更靈活，顧客可一次過比較不同品牌與功效，挑選心儀面膜。 @cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜面膜牆

@cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜專屬香氛測試機及香氛區 @cosme HONG KONG 旗艦店亮點｜專屬香氛測試機及香氛區 @cosme引入多個香水品牌，大多集中在2樓，如果心多眼亂又心大心細，可以透過互動香氛測試機，探索香調偏好。

@cosme HONG KONG 旗艦店開幕 購物優惠 1. APP 會員限定！3倍積分回贈 + 限定購物滿額禮 2. 每日限量．開幕贈禮，完成小遊戲即獲一個【神秘美妝盲袋】 3. 新APP會員限定！購物淨滿$100即享迎新禮一份【美妝迷你行李箱】 4. APP限定獎賞！購物淨滿指定金額+參與互動遊戲，額外即享更多免費禮品

APP會員限定 3倍積分回贈 + 限定購物滿額禮

@cosme HONG KONG 旗艦店：尖沙咀亞士厘道7號（尖沙咀站L5出口直達）