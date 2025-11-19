@cosme 2025年香港美妝大賞出爐 呢款精華奪年度綜合大賞

香港最大的美妝評價平台@cosme HongKong，今日發布「2025年度@cosme香港美妝大賞」。榜單評選是依據平台上累積的逾萬篇香港用戶真實評價，透過嚴格的統計分析，從多達29,600件產品中，最終確認65款最能代表香港消費者心聲的產品名單，涵蓋綜合賞、28個部門賞、殿堂賞及下半年新秀賞。想知哪些產品上榜，即睇下文！

「@cosme香港美妝大賞」綜合賞是不分部門的10強榜單，即最受到香港消費者所推崇的美妝產品，由OLAY 水光小白瓶奪得年度Best of the Best「綜合大賞」第一名。這款美白護膚精華憑藉其有效締造水潤透亮肌，不系用家用後大讚精華的保濕力與提亮去黃功效。

連續3年獲得第1名或連續5年保持前3名，才能獲得的「@cosme香港美妝大賞 殿堂賞」殊榮，也象徵著產品在美妝愛好者心中的喜愛。INNISFREE控油礦物散粉憑藉連續多年稱霸榜單的成績，摘得今年度「@cosme香港美妝大賞 殿堂賞」，也證明其在香港消費者心中無可取代的地位。

日本開架美妝品穩坐彩妝部門寶座

香港美妝愛好者一向喜愛日系彩妝，本屆「2025年度@cosme香港美妝大賞」的彩妝部門獎項中，除美國專櫃品牌Benefit憑藉主打立體野生眉妝的激細三叉眉筆脫穎而出，勇奪「眉彩部門賞 第1名」外，其餘獲獎者全數為日本開架美妝品，其中多項更是日本今年的話題好物。

上榜產品包括在Instagram及Threads上造成話題的CANMAKE TOKYO水潤高光膏，細緻珠光易於打造日系透明感妝容，其04號新色更搭上今年度最受日本美妝愛好者們關注的「藍色打亮」趨勢，獲得「香港美妝大賞 打亮部門賞 第1名」。今年6月獲得「@cosme日本美妝大賞 上半年新品 眼影部門賞」獎項的 Visée 3D幻彩閃爍眼影液話題持續，再次奪下「香港美妝大賞 眼影部門賞 第2名」；同品牌的精華豐唇蜜搭上年度日系美妝的Spicy Plump 刺痛感美妝趨勢，打造飽滿嘟嘟唇，一舉拿下「香港美妝大賞 唇彩部門 第2名」，當中最自然的色號SP001以及血色感BR301更成為斷貨王；而這次榜單也不乏出現曾多次榮獲日本與香港美妝大賞、歷久不衰的日系開架好物，如LOVE LINER纖密流暢防水眼線液，以及 CANMAKE TOKYO淚袋眼影，都是喜愛日系妝容的女生不能錯過的單品！