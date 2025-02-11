＠cosme Beauty Spree!!期間限定店登陸希慎 齊集過百款美妝大賞產品/完成任務玩「夾」蛋機

@cosme去年年首次舉辦「@cosme Beauty Spree!!」POP-UP快閃活動，獲得空前成功，品牌今年再次在港打造集互動、自由體驗和歡樂氣氛的限定美妝空間，由即日至2月20日在銅鑼灣希慎廣開設快閃店。是次POP-UP集合60多個品牌、近百件於2024年度在日本、台灣或香港＠cosme美妝大賞獲賞的產品，由價格親民兼性價比高的開架好物，到奢華精緻的專櫃產品應有盡有，全部都可以自由試用，現場更有夾蛋抽獎及多個美妝優惠，愛美女生不要錯過！

＠cosme Beauty Spree!!期間限定店登陸希慎

齊集 3 地「 Best of the Best 」 身體護理至化妝品一應俱全 香港的美妝風格深受海外潮流影響，氣候和潮流文化等不盡相同，但無阻各地產品在港的受歡迎程度。來到「@cosme Beauty Spree!!」快閃店可認識各地消費者推舉出來的必買之選，從秀髮護理、身體、肌膚至彩妝品，從此不怕踩雷。

齊集3地「Best of the Best」

盡情體驗多款人氣產品 「@cosme Beauty Spree!!」快閃店除了展出3地獲賞產品，6個分別來自日本、香港本地以及歐美的品牌更設置獨立專櫃，包括以和漢植萃締造雪般純淨亮白的雪肌精、香港本土科研護膚品牌factiv、憑可愛貓爪眼影盤攻佔日本SNS的MilleFée、眉妝專家benefit、囊括多項@cosme大賞並為敏感肌而設的Curél及天然高效保養品牌ORIGINS。 現場有美妝部員及品牌大使詳細介紹產品，更會按肌膚狀態及需要，提供護膚美妝建議。完成服務後，亦會獲出多款王牌產品試用裝，把美肌享受延續至家中。現場更可拿取快閃店專屬優惠禮遇卡，以獨家優惠價格入手適合自己的心儀好物。

完成任務玩「夾」蛋機 「@cosme Beauty Spree!!」除了提供一站式的護膚美妝服務和產品，現場亦設置「夾蛋機」，只需於現場領取「任務卡」，集齊印章拼湊成「Beauty Spree!!」圖案，並追蹤@cosme社交平台，即可獲夾蛋抽獎機會乙次，領取各大品牌的神秘禮物，每日限定100位。 限定發售 MikaeL 公仔 體驗完眾多好物及拿取好禮後，亦可即場投摘星星，投選出人氣最高好物王。來到活動體驗路線的最後一站，歡迎大家寫下對單品的真實使用心聲。@cosme STORE店長MikaeL公仔亦會在快閃店中亮相，並於是次活動中限定發售。(售價$499，數量有限，售完即止）