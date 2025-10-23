10.23美國掌摑同事日 一文睇清起源、規則同相關慶祝活動！

無論你是剛加入職場，還是公司老海鮮，身邊總有一、兩個同事(甚至更多)令你看不順眼。每年10月23日都是「美國掌摑同事日」(National Slap Your Coworker Day)，如果你未聽過這個節日，下文就為你介紹這個非法定節日的由來、規則同相關活動！

「美國掌摑同事日」起源可以追溯至2000年左右，這個節日並非由特定人物或組織創立，而是逐漸由網路文化中演變而來，最早在網上討論區及早期社交媒體上流傳，源自大眾對職場的不滿。隨著時間推移，「美國掌摑同事日」愈來愈流行，網民開始以笑話、表情符號和搞笑貼文來紀念這個日子。及至2009年，美劇《辦公室》(The Office)中的經典一幕掌摑場口，更將這個節日推至極致。不過大家都是透過玩笑來發洩，而並非真正主張暴力解決問題。

掌摑同事日規則

雖然「美國掌摑同事日」只是一個虛擬節日，沒有人真的在打人，網民也為如此重要日子設立了一系列「規則」，以下是主要規則：

1. 每小時只能掌摑一人，如果同一人在同一日再次惹惱你，可以在當日重複掌摑；

2. 如果你的上司嘗試阻止，你也可以重複掌摑他/她；

3. 掌摑位置須在肩膀或手臂等非敏感區域，嚴禁打眼睛、耳朵、咀或太陽穴等部位，以避免造成傷害；

4. 掌摑時應以輕柔、搞笑效果為主，不能用全力，以免演變成職場衝突，甚至要負刑責；

5. 如果被上司或其他同事質疑，可以「撒謊」否認參與，以維持職場和諧。