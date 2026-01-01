親子好去處｜水務署推3大免費導賞團 參觀全球首個海中興建水塘/濾水廠 （附預約連結）

周末不知帶小朋友到哪裡玩，不如參加由水務署推出的免費導賞團，深入認識香港重要水源之一的東江水。活動設3大主題，參加者可以了解不同的水務設施歷史及重要性，以及東江水到港後的輸送、貯存及處理等步驟。活動同時提供免費接駁車，接送參加者來往活動地點及地鐵站，十分方便。即看下文！

深入參觀全球首個海中興建的水塘 導賞團設3大主題，分別是「我們的水資源」、「水務文物徑」及「食水處理與質量控制」。在「我們的水資源」東江水專題導賞團中，參加者可深入參觀全球首個海中興建的水塘「船灣淡水湖」及萬宜水庫。船灣淡水湖於東江水的輸送及貯存上亦擔當著重要角色， 保障本港的供水穩定性；萬宜水庫則是全港最大的水塘，值得到訪。

參觀濾水廠 認識食水處理工藝及水質監控 水塘及水庫收集雨水及江水後，須經過多重過濾步驟，才可以使用。如果對濾水步驟有興趣的話，家長及小朋友不妨報名參觀濾水廠，了解更多有關濾水廠日常運作。水務署同時推出大埔濾水廠、馬鞍山濾水廠及牛潭尾濾水廠的東江水專題導賞團，認識食水處理工藝及嚴格的水質監控。

實地考察水務文物徑 認識香港供水歷史 實地考察水務文物徑亦是認識香港供水歷史的好方法。在水務文物徑導賞團中，市民可透過到訪大潭水務文物徑及九龍水務文物徑，欣賞各個具歷史價值的水務建築，及認識香港供水歷史。

大潭水務文物徑

完成參與兩個東江水專題導賞團的參加者，經核實及確認後，可申請換領東江水供港60周年限量版滴惜仔家族盲盒公仔，延續快樂回憶。 按此了解導賞團詳情 按此報名