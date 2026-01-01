日本LPLP昆布護髮染髮膏 專為白髮人士而設 3 分鐘即上色 送超音波負離子梳

農曆新年將至，不少人都希望以清爽新形象迎接拜年場合。日本護髮品牌 LPLP（如珀）的「天然昆布精華護髮染髮膏」，主打在家即可輕鬆遮白髮，同時兼顧頭皮與髮質護理。即日起於 Watsons 網店或門市購買，更可獲贈 Tescom 超音波震動負離子梳一把，為新春造型加分。

染髮膏專為白髮人士而設，使用方法簡單，只需在洗頭時於濕髮塗抹，步驟如同使用護髮素，毋須到髮廊亦可自行染髮，適合生活忙碌、希望節省時間的用家。配方以溫和為主，天然美容成分高達 94.5%，不含二胺，並加入多種天然精油，染髮時氣味較清新。產品加入昆布精華成分，有助為髮絲補水及修護，染後頭髮依然柔順有光澤。

專為白髮人士而設 猶如護髮素般染髮膏

3 分鐘即上色

染髮膏最快放置 3 分鐘即可上色，如希望顏色更顯著，可延長至 5 至 10 分鐘。沖洗後可改善白髮問題，同時維持順滑觸感。一支染髮膏可多次使用，短髮約可用 5 次，中長髮約 2 至 3 次。

色調方面，系列提供 5 款自然色系，包括亞麻棕、胡桃棕、黑檀黑、蜜糖棕及柚木棕，能貼近原有髮色，不顯得死實，適合不同膚色人士，新春拜年亦顯精神。



