生活
出版：2026-Jan-28 12:00
更新：2026-Jan-28 12:00

Nose 384887

MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 馬年圖騰系列新品

Marithé + François Girbaud（MFG）香港於新一年帶來多款新品。以一系列馬年圖騰新品迎接農曆新年，向品牌傳承、玩味精神及文化傳統致敬。品牌率先推出 Pony 系列，並同步預熱即將於 2 月中旬登場的 Kids Bear 系列，同時推出新春利是封企劃。

馬年主題 Pony 系列

為慶祝農曆新年及馬年的到來，MFG 推出以「力量、自由與向前動能」為靈感的 Pony 系列。系列以小馬意象呼應馬年主題，象徵勇氣、活力與嶄新開始，為新一年注入正向寓意。

Pony 系列將品牌經典標誌重新演繹，巧妙融入小馬圖騰，設計涵蓋標誌 T 恤、帽款等日常單品，兼顧實穿性與造型感。簡潔俐落的剪裁配合耐看色調，並以細膩圖像細節點綴，不論作為新年造型或節日送禮，都別具心意。

WhatsApp Image 2026 01 12 at 13.56.09 (1) WhatsApp Image 2026 01 12 at 13.56.08 WhatsApp Image 2026 01 12 at 13.56.09 MFG46UTS217 PONY CLASSIC LOGO TEE WHT 02 (1) MFG46UTS217 PONY CLASSIC LOGO TEE BLU 02 (1) MFG46SHG210 PONY CLASSIC LOGO COVERED CAP NVY 01 (1) MFG46SHG210 PONY CLASSIC LOGO COVERED CAP IVR 01

預熱登場 Kids Bear 系列

另外品牌亦將於2 月中旬起預熱推出 Kids Bear 系列，為新季度揭開溫暖而童趣的序幕。系列以深受喜愛的小熊圖騰為設計重心，透過輕鬆活潑的設計語言，展現柔和親切的風格。

Kids Bear 系列選用柔軟舒適物料，配合細膩刺繡工藝及溫潤色調，涵蓋連帽上衣、衛衣及帽款等實用單品，適合日常穿搭、家庭出遊及節慶場合。小熊圖案象徵純真、溫暖與陪伴，亦成為親子穿搭及季節性送禮的理想選擇，展現品牌更柔和、富玩味的一面。


MFE46SHG201 KIDS BEAR CLASSIC LOGO BALL CAP PNK 01 MFE46CHD206 KIDS BEAR CLASSIC LOGO HOODIE HGY 03 MFE46SSW203 KIDS FLOWER BEAR CLASSIC LOGO REGEN SWEATSHIRT LHG 04 (1) MFE46CHD206 KIDS BEAR CLASSIC LOGO HOODIE IVR 06 MFE46CHD206 KIDS BEAR CLASSIC LOGO HOODIE NVY 03

新春利是封

為慶祝農曆新年，MFG 香港特別推出新春利是封企劃，向本地傳統致敬。利是封以鮮明紅色為主調，配以金色細節及經典 MFG 標誌，寓意繁榮、好運與新生，同時融合法式優雅美學。

由 2026 年 1 月 26 日至 2 月 16 日期間，於全線門店單筆消費滿港幣 1,088 元，即可獲贈 MFG 紅色利是封套裝乙份（數量有限，送完即止，派發詳情將另行公佈），為新春佳節增添時尚祝福。


