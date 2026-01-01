MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 馬年圖騰系列新品

Marithé + François Girbaud（MFG）香港於新一年帶來多款新品。以一系列馬年圖騰新品迎接農曆新年，向品牌傳承、玩味精神及文化傳統致敬。品牌率先推出 Pony 系列，並同步預熱即將於 2 月中旬登場的 Kids Bear 系列，同時推出新春利是封企劃。

馬年主題 Pony 系列 為慶祝農曆新年及馬年的到來，MFG 推出以「力量、自由與向前動能」為靈感的 Pony 系列。系列以小馬意象呼應馬年主題，象徵勇氣、活力與嶄新開始，為新一年注入正向寓意。 Pony 系列將品牌經典標誌重新演繹，巧妙融入小馬圖騰，設計涵蓋標誌 T 恤、帽款等日常單品，兼顧實穿性與造型感。簡潔俐落的剪裁配合耐看色調，並以細膩圖像細節點綴，不論作為新年造型或節日送禮，都別具心意。





預熱登場 Kids Bear 系列 另外品牌亦將於2 月中旬起預熱推出 Kids Bear 系列，為新季度揭開溫暖而童趣的序幕。系列以深受喜愛的小熊圖騰為設計重心，透過輕鬆活潑的設計語言，展現柔和親切的風格。 Kids Bear 系列選用柔軟舒適物料，配合細膩刺繡工藝及溫潤色調，涵蓋連帽上衣、衛衣及帽款等實用單品，適合日常穿搭、家庭出遊及節慶場合。小熊圖案象徵純真、溫暖與陪伴，亦成為親子穿搭及季節性送禮的理想選擇，展現品牌更柔和、富玩味的一面。



新春利是封

為慶祝農曆新年，MFG 香港特別推出新春利是封企劃，向本地傳統致敬。利是封以鮮明紅色為主調，配以金色細節及經典 MFG 標誌，寓意繁榮、好運與新生，同時融合法式優雅美學。 由 2026 年 1 月 26 日至 2 月 16 日期間，於全線門店單筆消費滿港幣 1,088 元，即可獲贈 MFG 紅色利是封套裝乙份（數量有限，送完即止，派發詳情將另行公佈），為新春佳節增添時尚祝福。

