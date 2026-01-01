尖東人氣餐廳The Market首推日本岩手縣大船渡特大生蠔下午茶 免費獲贈清酒

呼喚生蠔控！尖東Hotel ICON人氣buffet餐廳The Market，首次以日本時令岩手縣大船渡直送的特大生蠔為主題，炮製「極尚蠔饗」和風下午茶，帶給一眾生蠔迷新意咁話！

下午茶連日式海鮮丼 「極尚蠔饗」和風下午茶包括兩款來自日本岩手縣大船渡的頂級生蠔，配搭豐盛的日式海鮮丼，甜品附上清酒雜莓雪葩及自家製焙茶巴斯克芝士蛋糕。每位客人更可免費獲贈精選清酒一杯！

蟹味噌燒生蠔+刺身 岩手縣大船渡海域廣闊，資源豐富，孕育出肥美飽滿、鮮味濃厚、口感滑溜的巨型生蠔而聞名。今次The Market首度推出「極尚蠔饗」下午茶，精選來自日本岩手縣大船渡的頂級生蠔，用兩種不同演繹方式示人，一款刺身，配上日本醋啫喱及魚子，入口鮮甜濃郁，嘗出生蠔適度鹹味的海洋氣息，以及甘甜餘韻。另一款日式烹調手法的「蟹味噌燒大船渡生蠔」，加入味噌、蟹肉和洋蔥，以高溫烤焗，表面金黃焦香，蠔肉保持鮮味多汁。食客更可以優惠價$88 (原價$108/隻)，額外歎大船渡生蠔一隻。

肥美蠔肉麵豉湯 主食特選海鮮丼，鋪滿新鮮三文魚、爆汁三文魚子、原粒北海道帶子及鮮甜甘海老，刺身陣容不欺場！更有日式蠔肉麵豉湯，也用上肥美的日本蠔肉，增強鮮甜味。

焙茶巴斯克+清酒雜莓雪葩 餐廳甜品馳名，今次放在餐單的兩款日式甜品都匠心巧製。清酒雜莓雪葩以清酒製成柚子雪葩，果香清新細緻清爽，又散發淡雅酒香，搭配多款雜莓帶出開胃酸甜。另一款焙茶巴斯克芝士蛋糕，濃郁軟滑的芝士蛋糕融入焙茶香氣，留下回甘茶韻；外層微微焦香，內裡柔滑綿密，令大家吃得滿足。想盡興享受微醺午後，每位另加$108就可享無限添飲精選清酒套餐。

清酒雜莓雪葩及焙茶巴斯克芝士蛋糕

The Market「極尚蠔饗」下午茶 地址：九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈Hotel ICON二樓The Market 電話：3400 1308 日期：2月2日至4月26日 時間：每日下午3時至下午5時 價錢：星期一至日及公眾假期每位$468；每兩位$798 網上預訂