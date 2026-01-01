熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jan-29 12:12
更新：2026-Jan-29 12:12

尖東人氣餐廳The Market首推日本岩手縣大船渡特大生蠔下午茶 免費獲贈清酒

分享：
Joe08

尖東人氣餐廳The Market首推日本岩手縣大船渡特大生蠔下午茶 免費獲贈清酒

adblk4

呼喚生蠔控！尖東Hotel ICON人氣buffet餐廳The Market，首次以日本時令岩手縣大船渡直送的特大生蠔為主題，炮製「極尚蠔饗」和風下午茶，帶給一眾生蠔迷新意咁話！

The Market Oyster Elegance Afternoon Tea 「極尚蠔饗」下午茶 cropped

「極尚蠔饗」和風下午茶由2月2日至4月26日期間供應。

下午茶連日式海鮮丼

「極尚蠔饗」和風下午茶包括兩款來自日本岩手縣大船渡的頂級生蠔，配搭豐盛的日式海鮮丼，甜品附上清酒雜莓雪葩及自家製焙茶巴斯克芝士蛋糕。每位客人更可免費獲贈精選清酒一杯！

Assorted Sashimi Donburi Salmon, Salmon Roe, Scallop, Ama Ebi Japanese Miso Soup with Oyster2 v2

特選海鮮丼鋪滿新鮮三文魚、爆汁三文魚子、原粒北海道帶子及鮮甜甘海老；更有日式蠔肉麵豉湯，也用上肥美的日本蠔肉，

蟹味噌燒生蠔+刺身

岩手縣大船渡海域廣闊，資源豐富，孕育出肥美飽滿、鮮味濃厚、口感滑溜的巨型生蠔而聞名。今次The Market首度推出「極尚蠔饗」下午茶，精選來自日本岩手縣大船渡的頂級生蠔，用兩種不同演繹方式示人，一款刺身，配上日本醋啫喱及魚子，入口鮮甜濃郁，嘗出生蠔適度鹹味的海洋氣息，以及甘甜餘韻。另一款日式烹調手法的「蟹味噌燒大船渡生蠔」，加入味噌、蟹肉和洋蔥，以高溫烤焗，表面金黃焦香，蠔肉保持鮮味多汁。食客更可以優惠價$88 (原價$108/隻)，額外歎大船渡生蠔一隻。

adblk5

Japanese Iwate Ofunato Fresh Oyster 日本岩手縣大船渡即開生蠔 Grilled Ofunato Oyster with Crab Miso 蟹味噌燒大船渡生蠔 1

肥美蠔肉麵豉湯

主食特選海鮮丼，鋪滿新鮮三文魚、爆汁三文魚子、原粒北海道帶子及鮮甜甘海老，刺身陣容不欺場！更有日式蠔肉麵豉湯，也用上肥美的日本蠔肉，增強鮮甜味。

焙茶巴斯克+清酒雜莓雪葩

餐廳甜品馳名，今次放在餐單的兩款日式甜品都匠心巧製。清酒雜莓雪葩以清酒製成柚子雪葩，果香清新細緻清爽，又散發淡雅酒香，搭配多款雜莓帶出開胃酸甜。另一款焙茶巴斯克芝士蛋糕，濃郁軟滑的芝士蛋糕融入焙茶香氣，留下回甘茶韻；外層微微焦香，內裡柔滑綿密，令大家吃得滿足。想盡興享受微醺午後，每位另加$108就可享無限添飲精選清酒套餐。

adblk6

Sake Sorbet with Mixed Berries Hojicha Basque Burnt Cheesecake 清酒雜莓雪葩&焙茶巴斯克芝士蛋糕 copy

清酒雜莓雪葩及焙茶巴斯克芝士蛋糕

The Market「極尚蠔饗」下午茶

地址：九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈Hotel ICON二樓The Market

電話：3400 1308

日期：2月2日至4月26日

時間：每日下午3時至下午5時

價錢：星期一至日及公眾假期每位$468；每兩位$798

網上預訂

ADVERTISEMENT

請你食東海堂全新鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務