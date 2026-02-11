維園年宵｜滙豐《最紅大廚》首次踩入維園年宵熟食攤位 8折優惠！$20起歎人氣美食

7間人氣食店登場

今次滙豐《最紅大廚》維園年宵熟食攤位齊集7間人氣食店，分別有何蘭正、玉及香港富麗敦海洋公園酒店、Leela、Neighborhood、Sick! Burge、台北人居酒屋以及良順興。當中心水推介「Sick! Burger，店家的招牌漢堡包一向有口碑，年宵更限定推出「豐足柑蠔堡」，以香脆啤酒炸漿包裹肥美鮮蠔，口感層次分明，外脆內嫩、鮮甜多汁，再配以秘製柑橘醬汁，中和炸物的油膩感，味道平衡且極具驚喜；同場的「駿滙滋堡」則用上香港少見的鹿肉，肉質細嫩，配合特調醬汁與多層次配料，濃厚肉香一試難忘。

「何蘭正」攤位必食慢煮叉燒紅運饅頭，選用肥瘦平均的叉燒，以24小時低溫慢煮方式鎖緊肉汁與香甜，配上炸至金黃酥脆的饅頭，一口大小，方便大家邊行邊食。想感受台味風情的話，記得試試「台北人居酒屋」的台式蛋餅，「金芋迎春蛋餅」以香滑芋泥混合熱熔芝士，外層香煎至脆、內裡綿密煙韌，齒頰留香；還有黑松露及年糕口味，為傳統蛋餅添上節日新意！