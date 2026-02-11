維園年宵｜滙豐《最紅大廚》首次踩入維園年宵熟食攤位 8折優惠！$20起歎人氣美食

維園年宵開鑼！滙豐《最紅大廚》首次踩入維園年宵熟食攤位，由即日起至2月16日期間，熟食檔將為大家帶來多間本地人氣食店的賀歲美食，參展食店包括何蘭正、玉及香港富麗敦海洋公園酒店、Leela、Neighborhood、Sick! Burge、台北人居酒屋以及良順興，每間一樣咁高質！大家行年宵時記得唔好錯過！
7間人氣食店登場
今次滙豐《最紅大廚》維園年宵熟食攤位齊集7間人氣食店，分別有何蘭正、玉及香港富麗敦海洋公園酒店、Leela、Neighborhood、Sick! Burge、台北人居酒屋以及良順興。當中心水推介「Sick! Burger，店家的招牌漢堡包一向有口碑，年宵更限定推出「豐足柑蠔堡」，以香脆啤酒炸漿包裹肥美鮮蠔，口感層次分明，外脆內嫩、鮮甜多汁，再配以秘製柑橘醬汁，中和炸物的油膩感，味道平衡且極具驚喜；同場的「駿滙滋堡」則用上香港少見的鹿肉，肉質細嫩，配合特調醬汁與多層次配料，濃厚肉香一試難忘。
「何蘭正」攤位必食慢煮叉燒紅運饅頭，選用肥瘦平均的叉燒，以24小時低溫慢煮方式鎖緊肉汁與香甜，配上炸至金黃酥脆的饅頭，一口大小，方便大家邊行邊食。想感受台味風情的話，記得試試「台北人居酒屋」的台式蛋餅，「金芋迎春蛋餅」以香滑芋泥混合熱熔芝士，外層香煎至脆、內裡綿密煙韌，齒頰留香；還有黑松露及年糕口味，為傳統蛋餅添上節日新意！
滙豐信用卡優惠
《最紅大廚》「煮將出馬」熟食攤位均以美食代幣兌換食物，大家可以滙豐信用卡、滙豐 Mastercard 扣賬卡、PayMe或八達通購買美食代幣，過程方便快捷。另外滙豐信用卡或 Mastercard 扣賬卡更可享 8 折優惠，以港幣 20 元（原價港幣 25 元）購買美食代幣一枚。PayMe 用戶亦可登入 PayMe App，或於攤位內掃描二維碼，領取一次性 PayMe 港幣 5 元優惠券，超值優惠切勿錯過！另外滙豐信用卡持卡人凡於「最紅大廚」年宵熟食攤位或其他本地餐飲類別簽賬滿港幣 200元，即可透過滙豐 Reward+ 參與指定小遊戲，並有機會贏取限定版紀念麻雀套裝一套及$388「獎賞錢」。由即日起至 2026 年 3 月 31 日，憑滙豐信用卡於多家指定「最紅大廚」參與餐廳簽賬更可享低至 7 折專屬餐飲優惠。
地點：維多利亞公園年宵熟食攤位C （近銅鑼灣入口）